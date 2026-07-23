В АТБ установили специальные витрины для новых товаров: что будут продавать (фото)

Супермаркет АТБ и новая витрина. Фото: Новини.LIVE, Threads. Коллаж: Новини.LIVE

Посетители маркетов АТБ могут увидеть приятное нововведение. В некоторых региональных магазинах появились так называемые "тепловые витрины". Там будут доступны готовые горячие блюда, в частности выпечка, блины и т. д.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.

Новые позиции в ассортименте АТБ

Новинку заметили в одном из супермаркетов Винницы. Оборудование лишь установили, но еще не запустили в работу. По словам пользовательницы соцсети, открытие запланировано ориентировочно на 24-25 июля.

Пост пользовательницы Threads о витрине в АТБ. Фото: скриншот

"Будет много блюд, хотя о ценах пока ничего не говорят. То есть не только в отделе выпечки можно будет купить хот-доги. Там будут и сырники, и горячие блины. Большой выбор хот-догов. И даже жареные крылышки", — рассказала девушка.

Неизвестно, все супермаркеты обустроят витринами с горячими блюдами. Украинцы в социальных сетях предполагают, что новое оборудование установят лишь в "черных" АТБ, где в целом ассортимент товаров больше и есть различные отделы.

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Что делают в АТБ с просроченными товарами

Ранее мы рассказывали, куда девают продукты, срок годности которых истек. Ответ на этот вопрос дал бывший управляющий несколькими супермаркетами АТБ в Threads. По его словам, сотрудники не могут забирать просроченные товары домой, в приюты для животных еду тоже не отвозят.

Оказывается, все позиции в ассортименте сначала взвешивают или пересчитывают, чтобы избежать краж. Затем продукты заливают химической жидкостью, которая делает их непригодными для употребления. Процесс "утилизации" обязательно фиксируют на камеру.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ и других супермаркетах Украины. Поштучный продукт немного подорожал во второй половине июля 2026 года. В то же время покупать нефасованные яйца по-прежнему выгоднее, чем тратить деньги на упаковку.

Также Новини.LIVE сообщали, что Франция готовится к возможному дефициту овощей. Длительная жара привела к гибели значительной части нового урожая. В результате местные фермеры не в состоянии удовлетворить спрос потребителей, а засуха препятствует посеву культур.