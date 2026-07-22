Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Агро Урожай погиб от жары: овощной дефицит стал реальной угрозой для ЕС

Урожай погиб от жары: овощной дефицит стал реальной угрозой для ЕС

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 15:20
Франция готовится к овощному дефициту: что случилось с урожаем и какие масштабы убытков
Лук, морковь и фермер. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Жара и засуха в Европе могут стать причиной серьезных проблем для фермеров. Французские производители предупредили о возможном дефиците овощей после нескольких мощных волн аномальных погодных условий. Местным предпринимателям грозят финансовые потери, а наиболее уязвимые предприятия могут навсегда прекратить свою деятельность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отраслевое издание FruitNet.

Дефицит овощей во Франции

Лето 2026 года принесло европейским странам продолжительную жару и засуху. Экстремальные температуры нанесли сильный ущерб посевам овощных культур в открытом грунте.

Сообщается, что ситуация стала критической и может привести к дефициту продукции на французском рынке. Из магазинов частично исчезнут лук, чеснок, морковь и салат. В отдельных сегментах потери урожая могут составить до половины годового объема производства.

"Организации производителей могут потерять десятки миллионов евро, а несколько предприятий будут вынуждены закрыться временно или навсегда", — уточнил директор ассоциации Légumes de France Сильвестр Бертучелли.

Читайте также:

Ситуацию усугубляет нехватка пресной воды, а засуха препятствует высадке новых культур. Синоптики не прогнозируют существенного улучшения погодных условий в ближайшее время.

К торговым сетям обратились с призывом смягчить требования к внешнему виду овощей, дабы производители могли поставлять продукты с незначительными внешними дефектами, не влияющими на вкус и пищевую ценность.

Компенсация для украинских фермеров

Ранее мы сообщали, что украинское правительство расширило программу компенсации для фермеров, планирующих приобрести агротехнику. Речь идет о возмещении 25% стоимости сельскохозяйственного транспорта и оборудования, в частности комбайнов, тракторов, зерновозов и т. д.

По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, перечень продукции, подлежащей компенсации, существенно расширили. По состоянию на июль 2026 года программа насчитывает более 15 000 единиц техники и оборудования от 172 украинских производителей.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. Супермаркеты пересмотрели стоимость поштучного продукта, немного повысив цены. В то же время потребители по-прежнему могут экономить, выбирая нефасованные яйца вместо упаковки.

Также Новини.LIVE рассказывали, как отличить веганские продукты от вегетарианских. Нужно обращать внимание на этикетки и читать мелкий текст. Веганские продукты не должны содержать ингредиентов животного происхождения, а к вегетарианским таких требований нет.

Франция урожай овощи
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации