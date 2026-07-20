Новые правила компенсаций за агротехнику: кому из фермеров вернут от 25% до 40% стоимости

Украинские фермеры смогут выгоднее покупать агротехнику: что изменили в программе компенсаций
Украинские фермеры получили больше возможностей приобрести новую агротехнику и при этом сэкономить деньги. Правительство рекордно расширило программу компенсаций 25 % от стоимости техники. В нее добавили тысячи новых позиций и десятки украинских производителей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Что изменилось в программе
После обновления в программу включены 15 624 единицы техники и оборудования от 172 украинских производителей. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталия Киндратива, это самое значительное расширение с момента запуска программы.
"Каждое обновление увеличивает выбор техники для аграриев и открывает новые возможности сбыта для украинских машиностроителей", — отметил он.
К программе присоединились новые производители
К программе присоединились еще 25 новых предприятий, а количество доступной техники увеличилось почти на 2 тысячи позиций. Также в программе остаются еще 147 производителей, которые были включены в нее ранее. Для них подтвердили более 13,6 тысячи наименований техники и оборудования.
Какие предприятия расширили ассортимент
Помимо новых участников, 48 производителей добавили еще 994 новые модели техники.
Больше всего новинок представили:
- Карловский машиностроительный завод — 353 модели;
- "АГРО ПРОМ СФЕРА" — 106;
- "ОЛИС" — 73;
- "Агромаш-Калина" — 70;
- "АГРОКУБ" — 43;
- "Профи Стан" — 37.
Как фермерам получить компенсацию
Программа распространяется на технику, в которой доля украинских материалов и комплектующих составляет не менее 60%. Для отдельных видов техники, в частности тракторов, комбайнов, самоходных опрыскивателей и зерновозов, действуют дополнительные требования.
Чтобы получить компенсацию, необходимо:
- выбрать технику из официального перечня Минэкономики;
- приобрести ее у производителя или официального дилера;
- подать заявку через один из уполномоченных банков.
Какая компенсация предусмотрена для прифронтовых регионов
Для хозяйств, работающих в прифронтовых областях, действуют особые льготные условия. Если 80% и более земель предприятия находятся на территориях боевых действий, государство компенсирует уже 40% стоимости украинской техники.
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