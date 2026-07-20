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Главная Экономика Агро Украинские фермеры смогут выгоднее покупать агротехнику: что изменили в программе компенсаций

Украинские фермеры смогут выгоднее покупать агротехнику: что изменили в программе компенсаций

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 21:02
Новые правила компенсаций за агротехнику: кому из фермеров вернут от 25% до 40% стоимости
Комбайн на поле, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские фермеры получили больше возможностей приобрести новую агротехнику и при этом сэкономить деньги. Правительство рекордно расширило программу компенсаций 25 % от стоимости техники. В нее добавили тысячи новых позиций и десятки украинских производителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Что изменилось в программе

После обновления в программу включены 15 624 единицы техники и оборудования от 172 украинских производителей. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталия Киндратива, это самое значительное расширение с момента запуска программы.

"Каждое обновление увеличивает выбор техники для аграриев и открывает новые возможности сбыта для украинских машиностроителей", — отметил он.

К программе присоединились новые производители

К программе присоединились еще 25 новых предприятий, а количество доступной техники увеличилось почти на 2 тысячи позиций. Также в программе остаются еще 147 производителей, которые были включены в нее ранее. Для них подтвердили более 13,6 тысячи наименований техники и оборудования.

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Какие предприятия расширили ассортимент

Помимо новых участников, 48 производителей добавили еще 994 новые модели техники.

Больше всего новинок представили:

  • Карловский машиностроительный завод — 353 модели;
  • "АГРО ПРОМ СФЕРА" — 106;
  • "ОЛИС" — 73;
  • "Агромаш-Калина" — 70;
  • "АГРОКУБ" — 43;
  • "Профи Стан" — 37.

Как фермерам получить компенсацию

Программа распространяется на технику, в которой доля украинских материалов и комплектующих составляет не менее 60%. Для отдельных видов техники, в частности тракторов, комбайнов, самоходных опрыскивателей и зерновозов, действуют дополнительные требования.

Чтобы получить компенсацию, необходимо:

  • выбрать технику из официального перечня Минэкономики;
  • приобрести ее у производителя или официального дилера;
  • подать заявку через один из уполномоченных банков.

Какая компенсация предусмотрена для прифронтовых регионов

Для хозяйств, работающих в прифронтовых областях, действуют особые льготные условия. Если 80% и более земель предприятия находятся на территориях боевых действий, государство компенсирует уже 40% стоимости украинской техники.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что может помешать украинцам бесплатно получить земельный участок. Верховный Суд подчеркнул, что передача земли в частную собственность может быть отменена, если для принятия соответствующего решения местного совета не хватило хотя бы одного голоса. В таком случае решение считается непринятым, а земельный участок будет возвращён общине.

Также Новини.LIVE писали о том, как украинцам унаследовать земельный участок. Для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев после смерти владельца, а если отсутствует кадастровый номер или документы на землю — сначала их нужно восстановить или оформить через землеустроительную организацию или суд.

компенсация аграрии сельхозтехника
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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