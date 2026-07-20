Нові правила компенсацій за агротехніку: кому з фермерів повернуть від 25% до 40% вартості

Комбайн на полі, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські фермери отримали більше можливостей придбати нову агротехніку і при цьому заощадити гроші. Уряд рекордно розширив програму компенсацій 25% вартості техніки. Сюди додали тисячі нових позицій і десятки українських виробників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Що змінилося у програмі

Після оновлення до програми входять 15 624 одиниці техніки та обладнання від 172 українських виробників. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва, це найбільше розширення з початку програми.

"Кожне оновлення збільшує вибір техніки для аграріїв та відкриває нові можливості збуту для українських машинобудівників", — зазначив він.

До програми приєдналися нові виробники

До програми долучилися ще 25 нових підприємств, а кількість доступної техніки збільшилася майже на 2 тисячі позицій. Також у програмі залишаються ще 147 виробників, які були включені до неї раніше. Для них підтвердили понад 13,6 тисячі найменувань техніки та обладнання.

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Окрім нових учасників, 48 виробників додали ще 994 нові моделі техніки.

Найбільше новинок представили:

Карлівський машинобудівний завод — 353 моделі;

"АГРО ПРОМ СФЕРА" — 106;

"ОЛИС" — 73;

"Агромаш-Калина" — 70;

"АГРОКУБ" — 43;

"Профі Стан" — 37.

Як фермерам отримати компенсацію

Програма поширюється на техніку, у якій частка українських матеріалів і комплектуючих становить не менше 60%. Для окремих видів техніки, зокрема тракторів, комбайнів, самохідних обприскувачів і зерновозів, діють додаткові вимоги.

Щоб отримати компенсацію, потрібно:

обрати техніку з офіційного переліку Мінекономіки;

придбати її у виробника або офіційного дилера;

подати заявку через один із уповноважених банків.

Яка компенсація для прифронтових регіонів

Для господарств, які працюють у прифронтових областях, діють особливі пільгові умови. Якщо 80% і більше земель підприємства знаходяться на територіях бойових дій, держава компенсує вже 40% вартості української техніки.

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