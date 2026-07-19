Викуп земельної ділянки: які документи потрібні фермерам і чи доступні пільги

Земля, документи і гроші. Фото: Pexels, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Станом на 2026 рік діє алгоритм викупу української землі фермерами. Йдеться про випадки довічного успадковуваного володіння територією, постійного користування чи переоформлення. Ми дізналися, хто може реалізувати своє право на викуп і які документи потрібно зібрати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Земельний фонд України.

Хто може викупити земельну ділянку

В Україні кілька років тому набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Він реформував існуючу систему в частині пільгового викупу землі.

Реалізувати своє право можуть зареєстровані сімейні фермерські господарства та самостійні підприємці на підставі:

акту на право довічного успадковуваного володіння землею (1991 рік);

акту на право постійного користування землею (1992-2002 роки);

договору оренди земельної ділянки, якщо право набуте шляхом переоформлення права постійного користування (2002-2010 роки).

Фермерам необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування, оскільки викуп здійснюється через територіальну громаду, в межах якої розташована ділянка. До переліку обов'язкових документів, окрім заяви, входить витяг із Державного земельного кадастру, витяг про нормативну грошову оцінку (НГО) та акт/договір, на підставі якого реалізується право викупу.

Читайте також:

Які пільги передбачили для фермерів

У деяких випадках землекористувачі можуть реалізувати право на пільговий викуп, згідно з законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення". Допускаються такі пільги:

набуття землі у власність без проведення аукціону;

застосування викупної ціни на рівні НГО;

можливість розстрочки платежу на 10 років;

отримання права власності після внесення першого платежу.

Договір про викуп обов'язково посвідчується нотаріально після ухвалення рішення радою територіальної громади. Фермер повинен заплатити 30% від нормативної грошової оцінки, а решту суми може покривати відповідно до затверджених умов договору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які регіони України мають найбільш родючі ґрунти. Одні з найгірших показників якості землі зафіксували у Сумській, Волинській та Житомирській областях. А Кіровоградська та Харківська області залишаються лідерами в цьому рейтингу.

Також Новини.LIVE розповідали, як оформити право власності на землю, отриману в спадок. Першим кроком є звернення до нотаріуса з заявою протягом шести місяців після смерті власника. Далі необхідно дочекатися оформлення свідоцтва про право на спадщину.