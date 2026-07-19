Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Агро Фермеры в Украине могут выкупить земельные участки: что для этого нужно

Фермеры в Украине могут выкупить земельные участки: что для этого нужно

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 15:10
Выкуп земельного участка: какие документы нужны фермерам и доступны ли льготы
Земля, документы и деньги. Фото: Pexels, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году действует алгоритм выкупа украинской земли фермерами. Речь идет о случаях пожизненного наследуемого владения территорией, постоянного пользования или переоформления. Мы выяснили, кто может реализовать свое право на выкуп и какие документы необходимо собрать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Земельный фонд Украины.

Кто может выкупить земельный участок

В Украине несколько лет назад вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы управления и дерегулирования в сфере земельных отношений". Он реформировал существующую систему в части льготного выкупа земли.

Реализовать свое право могут зарегистрированные семейные фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели на основании:

  • акта о праве пожизненного наследуемого владения землей (1991 год);
  • акта о праве постоянного пользования землей (1992-2002 годы);
  • договора аренды земельного участка, если право приобретено путем переоформления права постоянного пользования (2002-2010 годы).

Фермерам необходимо обратиться в орган местного самоуправления, поскольку выкуп осуществляется через территориальную общину, в пределах которой расположен участок. В перечень обязательных документов, помимо заявления, входят выписка из Государственного земельного кадастра, выписка о нормативной денежной оценке (НДО) и акт/договор, на основании которого реализуется право выкупа.

Читайте также:

Какие льготы предусмотрены для фермеров

В некоторых случаях землепользователи могут реализовать право на льготный выкуп в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". Допускаются такие льготы:

  • приобретение земли в собственность без проведения аукциона;
  • применение выкупной цены на уровне НДО;
  • возможность рассрочки платежа на 10 лет;
  • получение права собственности после внесения первого платежа.

Договор о выкупе обязательно удостоверяется нотариально после принятия решения советом территориальной общины. Фермер должен заплатить 30% от нормативной денежной оценки, а остальную сумму может покрывать в соответствии с утвержденными условиями договора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, в каких регионах Украины самые плодородные почвы. Одни из худших показателей качества земли зафиксировали в Сумской, Волынской и Житомирской областях. А Кировоградская и Харьковская области остаются лидерами в этом рейтинге.

Также Новини.LIVE рассказывали, как оформить право собственности на землю, полученную по наследству. Первым шагом является обращение к нотариусу с заявлением в течение шести месяцев после смерти владельца. Далее необходимо дождаться оформления свидетельства о праве на наследство.

земля выкуп фермеры
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации