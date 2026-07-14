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Главная Экономика Агро Украинская земля растет в цене: какие области стали самыми дорогими

Украинская земля растет в цене: какие области стали самыми дорогими

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 13:05
Цены на землю в Украине резко изменились: где гектар уже стоит почти 180 тыс. грн
Поле, засеянное пшеницей, гривны на столе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает расти. В 2026 году средняя цена за один гектар достигла 75,1 тыс. грн, что на 26 % больше, чем годом ранее. В то же время за средними показателями скрывается значительная разница между регионами — в отдельных областях земля стоит почти в четыре раза дороже, чем в других.

Об этом сообщает издание "Агробизнес Сегодня", передают Новини.LIVE.

Как меняется стоимость земли в Украине

Рост цен на рынке сельскохозяйственных земель продолжается непрерывно:

  • в 2024 году средняя стоимость гектара составляла 47,3 тыс. грн;
  • в 2025 году — 61,8 тыс. грн;
  • в 2026 году — уже 75,1 тыс. грн.

С момента открытия рынка земли украинцы заключили более 501,6 тыс. договоров купли-продажи. Общая площадь проданных участков достигла 977,2 тыс. гектаров, а сумма всех сделок — почти 49,7 млрд грн.

Где земля самая дорогая и самая дешевая

Самые высокие цены сегодня фиксируются в западных и центральных регионах страны. К областям с самой дорогой землей относятся:

Читайте также:
  • Ивано-Франковская — 179,6 тыс. грн за гектар;
  • Киевская — 178,2 тыс. грн;
  • Львовская — 153,4 тыс. грн;
  • Тернопольская — 120 тыс. грн;
  • Винницкая — 93,4 тыс. грн.

В то же время в прифронтовых и южных областях стоимость земли остается значительно ниже:

  • Донецкая — 30,7 тыс. грн за гектар;
  • Херсонская — 38,5 тыс. грн;
  • Николаевская — 44,1 тыс. грн;
  • Днепропетровская — 46,5 тыс. грн;
  • Одесская — 47,8 тыс. грн.

Таким образом, разница между самыми дорогими и самыми дешевыми регионами исчисляется десятками тысяч гривен. Например, гектар в Ивано-Франковской области стоит почти в четыре раза дороже, чем в Одесской области, которая традиционно считается одним из главных аграрных регионов страны.

Почему цены настолько различаются

Если раньше ключевым фактором было качество почв, то теперь решающее значение имеет ситуация с безопасностью.

На стоимость земли больше всего влияют:

  • удаленность от зоны боевых действий;
  • риск ракетных и артиллерийских обстрелов;
  • наличие заминированных территорий;
  • логистические возможности;
  • стабильность работы портовой инфраструктуры.

Именно поэтому менее плодородные земли в относительно безопасных регионах сегодня оцениваются значительно дороже, чем высококачественные черноземы вблизи фронта.

В каких областях наиболее активно покупают землю

Наибольшее количество сделок в 2026 году заключается преимущественно в центральной и северной частях страны. Лидером стала Винницкая область, где с начала года было оформлено 3 416 договоров купли-продажи.

К регионам с наибольшей активностью покупателей также относятся Черниговская, Сумская, Полтавская и Хмельницкая области.

Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что инвесторы все чаще выбирают территории с более низкими военными рисками, даже если земля там стоит дороже.

От чего будут зависеть цены в дальнейшем

Для владельцев земельных участков в южных регионах нынешняя ситуация означает, что рыночная стоимость их активов в значительной степени будет зависеть от улучшения ситуации с безопасностью. На цены могут повлиять дальнейшее разминирование территорий, восстановление логистических маршрутов и полноценная работа черноморских портов.

Несмотря на войну, сельскохозяйственная земля остается одним из важнейших инвестиционных активов. Однако сегодня ее рыночную цену определяет не только плодородие почв, но и уровень безопасности региона.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине стремительно дешевеет голубика. Одной из главных причин такой тенденции стало увеличение предложения. В большинстве хозяйств начался массовый сбор ягоды.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько стоят украинские арбузы. На полках супермаркетов уже появились первые бахчевые культуры из Николаевской и Одесской областей. Но предложение по-прежнему недостаточное, что сказывается на ценах.

земля стоимость цена
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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