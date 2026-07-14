Цены на землю в Украине резко изменились: где гектар уже стоит почти 180 тыс. грн

Украинская земля растет в цене: какие области стали самыми дорогими
Стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает расти. В 2026 году средняя цена за один гектар достигла 75,1 тыс. грн, что на 26 % больше, чем годом ранее. В то же время за средними показателями скрывается значительная разница между регионами — в отдельных областях земля стоит почти в четыре раза дороже, чем в других.
Об этом сообщает издание "Агробизнес Сегодня", передают Новини.LIVE.
Как меняется стоимость земли в Украине
Рост цен на рынке сельскохозяйственных земель продолжается непрерывно:
- в 2024 году средняя стоимость гектара составляла 47,3 тыс. грн;
- в 2025 году — 61,8 тыс. грн;
- в 2026 году — уже 75,1 тыс. грн.
С момента открытия рынка земли украинцы заключили более 501,6 тыс. договоров купли-продажи. Общая площадь проданных участков достигла 977,2 тыс. гектаров, а сумма всех сделок — почти 49,7 млрд грн.
Где земля самая дорогая и самая дешевая
Самые высокие цены сегодня фиксируются в западных и центральных регионах страны. К областям с самой дорогой землей относятся:
- Ивано-Франковская — 179,6 тыс. грн за гектар;
- Киевская — 178,2 тыс. грн;
- Львовская — 153,4 тыс. грн;
- Тернопольская — 120 тыс. грн;
- Винницкая — 93,4 тыс. грн.
В то же время в прифронтовых и южных областях стоимость земли остается значительно ниже:
- Донецкая — 30,7 тыс. грн за гектар;
- Херсонская — 38,5 тыс. грн;
- Николаевская — 44,1 тыс. грн;
- Днепропетровская — 46,5 тыс. грн;
- Одесская — 47,8 тыс. грн.
Таким образом, разница между самыми дорогими и самыми дешевыми регионами исчисляется десятками тысяч гривен. Например, гектар в Ивано-Франковской области стоит почти в четыре раза дороже, чем в Одесской области, которая традиционно считается одним из главных аграрных регионов страны.
Почему цены настолько различаются
Если раньше ключевым фактором было качество почв, то теперь решающее значение имеет ситуация с безопасностью.
На стоимость земли больше всего влияют:
- удаленность от зоны боевых действий;
- риск ракетных и артиллерийских обстрелов;
- наличие заминированных территорий;
- логистические возможности;
- стабильность работы портовой инфраструктуры.
Именно поэтому менее плодородные земли в относительно безопасных регионах сегодня оцениваются значительно дороже, чем высококачественные черноземы вблизи фронта.
В каких областях наиболее активно покупают землю
Наибольшее количество сделок в 2026 году заключается преимущественно в центральной и северной частях страны. Лидером стала Винницкая область, где с начала года было оформлено 3 416 договоров купли-продажи.
К регионам с наибольшей активностью покупателей также относятся Черниговская, Сумская, Полтавская и Хмельницкая области.
Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что инвесторы все чаще выбирают территории с более низкими военными рисками, даже если земля там стоит дороже.
От чего будут зависеть цены в дальнейшем
Для владельцев земельных участков в южных регионах нынешняя ситуация означает, что рыночная стоимость их активов в значительной степени будет зависеть от улучшения ситуации с безопасностью. На цены могут повлиять дальнейшее разминирование территорий, восстановление логистических маршрутов и полноценная работа черноморских портов.
Несмотря на войну, сельскохозяйственная земля остается одним из важнейших инвестиционных активов. Однако сегодня ее рыночную цену определяет не только плодородие почв, но и уровень безопасности региона.
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