Исследование почв в Украине: какие регионы стали лидерами, а где ситуация самая плохая

Поле пшеницы, чернозем. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Украина всегда славилась своими черноземами. На большинстве территорий почвы были богаты гумусом и питательными веществами. Но после десятилетий интенсивного использования земли без достаточного восстановления часть украинских почв истощается и уже не обладает таким качеством, как раньше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование Института охраны почв.

Где в Украине самые плодородные почвы

Кировоградская и Харьковская области остаются лидерами по качеству земель. Там почвы имеют высокое содержание гумуса, достаточное количество питательных веществ и благоприятные показатели кислотности.

Наибольшее ухудшение качества земель зафиксировали в Сумской области. Ранее этот регион считался одним из самых плодородных в Украине, но из-за длительного интенсивного использования почвы постепенно истощаются.

Какие области испытывают проблемы с почвами

Самые низкие показатели качества земель также зафиксированы в Волынской и Житомирской областях. Они расположены в зоне Полесья, где почвы часто имеют повышенную кислотность и меньше гумуса. В среднем содержание гумуса в почвах Полесья составляет около 2,43%.

Читайте также:

Большинство украинских областей имеют почвы среднего качества. Специалисты делят их на высший и низший уровни среднего класса.

Чего не хватает украинским землям

Исследования показывают, что в украинских почвах постепенно уменьшается количество важных элементов — фосфора и калия, необходимых для нормального роста растений.

Наибольший дефицит гумуса зафиксирован в Одесской, Черкасской и Запорожской областях. Там земли теряют органические вещества из-за недостаточного внесения удобрений и возвращения растительных остатков в почву.

Как проверяли состояние украинских земель

Институт охраны почв исследует украинские земли еще с 1964 года. В ходе последнего масштабного обследования специалисты взяли около 800 тысяч образцов почвы с подконтрольных Украине территорий и проверили их по более чем 20 показателям.

Новые результаты следующего этапа исследований должны показать, как изменилось состояние украинских земель за последние годы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские аграрии сталкиваются с новыми вызовами из-за атак на портовую инфраструктуру и затруднений с экспортом зерна. Стало известно, что повреждения черноморских портов уже привели к сокращению возможностей для перевалки зерновых.

Еще Новини.LIVE писали, что украинские удары по российским судам затруднили экспорт зерна через Азовское море. Теперь Россия вынуждена искать альтернативные маршруты для перевозки сельскохозяйственной продукции, поскольку одно из важных направлений оказалось под угрозой.