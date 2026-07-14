Атаки Украины заставили Россию пересмотреть экспорт зерна: что известно

Поражение российских кораблей, зерно. Фото: Минобороны, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

После серии атак украинских дронов Россия в срочном порядке меняет маршруты экспорта зерна. Часть перевозок планируется перенаправить из Азовского моря в другие порты, поскольку один из ключевых маршрутов оказался под угрозой.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Через Азовское море Россия вывозит примерно четверть всего зерна, которое продает за границу. Поэтому любые проблемы с судоходством сразу же сказываются на экспорте.

Что известно о ситуации в Азовском море

После последних ударов по танкерам, паромам, буксирам и другим судам движение в акватории значительно затруднилось. По данным Reuters, это стало крупнейшим сбоем в перевозке российского зерна через Чёрное море с начала полномасштабной войны.

В российском Министерстве сельского хозяйства уверяют, что критических последствий не будет. Там говорят, что зерно можно будет вывозить через другие порты.

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"Учитывая значительные возможности России по перевалке сельскохозяйственных грузов в различных регионах, логистика поставок будет перенаправлена в случае необходимости", — заявили в ведомстве.

Какова позиция российских властей

В то же время российские власти официально не признают, что в Азовском море введены ограничения на судоходство.

Однако источник Reuters утверждает, что проблема все же существует. По его словам, суда могут двигаться по Азовскому морю, но не могут заходить или выходить через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Чёрное моря. Именно это блокирует привычный маршрут для экспорта.

Через какие порты можно перенаправить зерно

Участники зернового рынка говорят, что зерно можно отправлять через крупные черноморские порты или даже через порты Балтийского моря. Правда, часть этих портов также уже неоднократно становилась целью украинских беспилотников.

Пока речь о полной остановке экспорта не идет. Но последние события показывают, что России становится все сложнее поддерживать привычные маршруты вывоза зерна, а любые перебои могут повлиять на темпы поставок на мировой рынок.

В ЕС "боятся" украинского зерна

Между тем украинская аграрная продукция остается одной из главных причин напряженности в отношениях с отдельными странами ЕС. Украинское зерно активно продается в Европе, и это не всегда нравится местным фермерам. Именно из-за этого в Польше ранее возникали протесты и блокировки границы.

Как пояснил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, украинские производители имеют преимущество благодаря большим площадям земли, плодородным почвам и более низким затратам на производство. Из-за этого украинская продукция часто обходится дешевле и может конкурировать с европейской. Эксперт отмечает, что именно аграрный вопрос может стать одним из самых сложных при вступлении Украины в Евросоюз, ведь опасения по поводу украинского экспорта есть не только в Польше, но и в других странах ЕС.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает расти. В 2026 году средняя цена одного гектара достигла 75,1 тысяч гривен, а самые дорогие земельные участки продаются в Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областях, тогда как самые низкие цены фиксируются в прифронтовых регионах.

Также Новини.LIVE сообщали, что закупочные цены на подсолнечник начали снижаться. Сейчас большинство покупателей предлагают 32–33,5 тысяч гривен за тонну, а отдельные компании — всего 31,4–31,6 тысяч гривен за тонну. Причиной стало то, что перерабатывающие предприятия переключаются на рапс и сокращают закупки подсолнечника.