Українці можуть залишитися без безкоштовної землі: Верховний Суд змінив правила

Земельні ділянки, чоловік з документами. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

Українці не зможуть отримати безкоштовну земельну ділянку через, здавалося б, одну дрібницю. Причина може бути не в документах чи самому заявнику, а в тому, що під час голосування в місцевій раді не вистачило лише одного голосу. Тоді рішення про передачу землі вважається неприйнятим, а ділянку не можуть віддати у приватні руки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Верховного Суду.

У справі йшлося про земельну ділянку площею 2 гектари, яку селищна рада передала у приватну власність. Прокуратура вимагала повернути землю громаді. Справа в тому, що за неї проголосували лише 17 депутатів із 26, а цього виявилося недостатньо.

Чому виник прецедент

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає, що рішення про безоплатну передачу земельної ділянки має підтримати не менше двох третин від загального складу ради.

У цій справі дві третини від 26 депутатів — це 17,33 голосу. А потрібно було щонайменше 18 голосів. Верховний Суд наголосив, що у цій ситуації округляти число до меншого не можна. Якщо закон вимагає "не менше", це означає саме мінімально необхідну кількість голосів.

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Що каже Верховний Суд

Суд пояснив, що якщо необхідної кількості голосів не набрали, то рішення вважається неприйнятим. А отже земельна ділянка вибула з комунальної власності незаконно.

Суди першої та апеляційної інстанцій звернули увагу, що людина, яка отримала землю, була добросовісним набувачем, тому повертати ділянку було б несправедливо.

Верховний Суд із цим не погодився і вказав на важливий нюанс. Поки не встановлено, що земля вибула незаконно, немає сенсу говорити про те, чи є новий власник добросовісним і чи буде повернення землі справедливим. Спочатку потрібно визначити, чи законне було саме рішення ради.

Хто має бути відповідачем у таких справах

Також Верховний Суд висловився і щодо ролі місцевої ради у таких справах. Якщо саме орган місцевого самоврядування ухвалив незаконне рішення про передачу землі, він не може виступати позивачем у справі. У такій ситуації рада повинна бути відповідачем.

Як українці можуть викупити землю

Разом з тим українські фермери, які користуються землею на підставі права довічного успадковуваного володіння, постійного користування або переоформленої оренди, можуть оформити її у власність на пільгових умовах. Для цього потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем розташування ділянки і подати:

заяву;

витяг із Державного земельного кадастру;

документ про нормативну грошову оцінку та підтвердження права користування землею.

Фермери мають деякі пільги. Зокрема, землю можна викупити без проведення аукціону за ціною нормативної грошової оцінки, а оплату дозволено розттягнути на 10 років. Після ухвалення рішення територіальною громадою договір посвідчує нотаріус. При цьому право власності виникає вже після сплати першого внеску, який становить 30% від вартості земельної ділянки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські чорноземи втрачають родючість через багаторічне використання. Найякісніші грунти нині збереглися у Кіровоградській та Харківській областях, тоді як найгірші показники фіксують на Волині, Житомирщині та в Сумській області. Крім того, в багатьох регіонах зменшується вміст гумусу, фосфору та калію, що негативно впливає на родючість земель.

Ще Новини.LIVE писали, що успадкувати землю можна за заповітом або за законом, але для оформлення спадщини важливо вчасно звернутися до нотаріуса. Якщо земля має кадастровий номер і зареєстроване право власності, спадкоємець без проблем отримає свідоцтво про право на спадщину. Якщо ж кадастрового номера немає або документи на ділянку втрачені, доведеться спочатку оформити технічну документацію та зареєструвати землю в Державному земельному кадастрі.