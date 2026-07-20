Украинцы могут остаться без бесплатной земли: Верховный Суд изменил правила

Земельные участки, мужчина с документами. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы не смогут получить бесплатный земельный участок из-за, казалось бы, одной мелочи. Причина может быть не в документах или самом заявителе, а в том, что во время голосования в местном совете не хватило всего одного голоса. В таком случае решение о передаче земли считается непринятым, а участок не может быть передан в частную собственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда.

В деле речь шла о земельном участке площадью 2 гектара, который поселковый совет передал в частную собственность. Прокуратура требовала вернуть землю громаде. Дело в том, что за нее проголосовали лишь 17 депутатов из 26, а этого оказалось недостаточно.

Почему возник прецедент

Закон "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает, что решение о безвозмездной передаче земельного участка должно быть поддержано не менее чем двумя третями от общего состава совета.

В данном случае две трети от 26 депутатов — это 17,33 голоса. А требовалось не менее 18 голосов. Верховный Суд подчеркнул, что в этой ситуации округлять число в меньшую сторону нельзя. Если закон требует "не менее", это означает именно минимально необходимое количество голосов.

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Что говорит Верховный Суд

Суд пояснил, что если необходимое количество голосов не набрано, то решение считается непринятым. А значит, земельный участок выбыл из коммунальной собственности незаконно.

Суды первой и апелляционной инстанций обратили внимание на то, что человек, получивший землю, был добросовестным приобретателем, поэтому возвращать участок было бы несправедливо.

Верховный Суд с этим не согласился и указал на важный нюанс. Пока не установлено, что земля вышла из коммунальной собственности незаконно, нет смысла говорить о том, является ли новый собственник добросовестным и будет ли возврат земли справедливым. Сначала необходимо определить, было ли законным само решение совета.

Кто должен быть ответчиком в таких делах

Также Верховный Суд высказался и относительно роли местного совета в таких делах. Если именно орган местного самоуправления принял незаконное решение о передаче земли, он не может выступать истцом по делу. В такой ситуации совет должен быть ответчиком.

Как украинцы могут выкупить землю

Вместе с тем украинские фермеры, которые пользуются землей на основании права пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования или переоформленной аренды, могут оформить ее в собственность на льготных условиях. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения участка и подать:

заявление;

выписку из Государственного земельного кадастра;

документ о нормативной денежной оценке и подтверждение права пользования землей.

Фермеры имеют некоторые льготы. В частности, землю можно выкупить без проведения аукциона по цене нормативной денежной оценки, а оплату разрешено растянуть на 10 лет. После принятия решения территориальной общиной договор заверяет нотариус. При этом право собственности возникает уже после уплаты первого взноса, который составляет 30% от стоимости земельного участка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские черноземы теряют плодородие из-за многолетнего использования. Наиболее качественные почвы в настоящее время сохранились в Кировоградской и Харьковской областях, тогда как худшие показатели фиксируются на Волыни, в Житомирской области и в Сумской области. Кроме того, во многих регионах снижается содержание гумуса, фосфора и калия, что негативно сказывается на плодородии земель.

Еще Новини.LIVE писали, что унаследовать землю можно по завещанию или по закону, но для оформления наследства важно своевременно обратиться к нотариусу. Если у земли есть кадастровый номер и зарегистрировано право собственности, наследник без проблем получит свидетельство о праве на наследство. Если же кадастрового номера нет или документы на участок утеряны, придется сначала оформить техническую документацию и зарегистрировать землю в Государственном земельном кадастре.