Франція готується до овочевого дефіциту: що сталося з врожаєм і які масштаби збитків

Цибуля, морква і фермер. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Спека та посуха у Європі можуть стати причинами серйозних проблем для фермерів. Французькі виробники попередили про можливий дефіцит овочів після кількох потужних хвиль аномальних погодних умов. Місцевим підприємцям загрожують фінансові втрати, а найбільш вразливі бізнеси можуть назавжди припинити діяльність.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на галузеве видання FruitNet.

Дефіцит овочів у Франції

Літо 2026 року принесло європейським країнам тривалу спеку і посуху. Екстремальні температури завдали сильної шкоди посівам овочевих культур у відкритому ґрунті.

Повідомляється, що ситуація стала критичною і може призвести до дефіциту продукції на французькому ринку. З магазинів частково зникне цибуля, часник, морква і салат. В окремих сегментах втрата врожаю може сягнути половини річного обсягу виробництва.

"Організації виробників можуть втратити десятки мільйонів євро, а кілька підприємств будуть змушені закритися тимчасово або назавжди", — уточнив директор асоціації Légumes de France Сільвестр Бертучеллі.

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Ситуація погіршується нестачею прісної води, а посуха перешкоджає висадженню нових культур. Синоптики не прогнозують суттєвого покращення погодних умов найближчим часом.

До торговельних мереж звернулися із закликом пом'якшити вимоги до зовнішнього вигляду овочів, аби виробники могли постачати продукти з незначними зовнішніми дефектами, які не впливають на смак та харчову цінність.

Компенсація для українських фермерів

Раніше ми розповідали, що український уряд розширив програму компенсації для фермерів, які планують придбати агротехніку. Йдеться про відшкодування 25% вартості сільськогосподарського транспорту й обладнання, зокрема комбайнів, тракторів, зерновозів та ін.

За інформацією від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, перелік продукції, доступної для компенсації, суттєво розширили. Станом на липень 2026 року програма налічує понад 15 000 одиниць техніки й обладнання від 172 українських виробників.

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні. Супермаркети переписали вартість поштучного продукту, трохи піднявши показники. Водночас споживачі досі можуть економити, обираючи нефасовані яйця замість упаковки.

Також Новини.LIVE розповідали, як відрізнити веганські продукти від вегетаріанських. Потрібно звертати увагу на етикетки і читати дрібний текст. Веганські продукти не повинні містити інгредієнтів тваринного походження, а до вегетаріанських таких вимог немає.