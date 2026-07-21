Що означають позначки на упаковці: в Україні нагадали правила для веганських і вегетаріанських продуктів

Жінка в супермаркеті, продукти на ринку. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українських споживачів вважають, що веганські та вегетаріанські продукти — це одне й те саме. Насправді між ними є велика різниця, і вона навіть прописана в українському законодавстві.

Як розрізнити між собою такі продукти і не помилитись під час покупки, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Як пояснюють фахівці, виробники можуть наносити на упаковку позначки "веганський" або "вегетаріанський" лише за таких умов:

під час виробництва мають зробити все можливе, щоб у продукт випадково не потрапили інгредієнти, які не відповідають таким вимогам;

під час створення продукту або його складників не повинні проводитися дослідження на тваринах.

У чому головна різниця

Покупці мають знати, що веганські продукти взагалі не містять інгредієнтів тваринного походження. Натомість вегетаріанські продукти можуть містити деякі компоненти, отримані від живих тварин.

Наприклад:

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молоко та молочні продукти;

яйця;

мед та інші продукти бджільництва;

ланолін, який отримують із вовни овець.

Саме тому не кожен вегетаріанський продукт можна назвати веганським.

На що звертати увагу під час покупки

Якщо для вас важливо, що саме входить до складу продуктів, варто уважно читати етикетки та перевіряти маркування. Купувати продукти також рекомендують лише в офіційних місцях продажу. Йдеться про магазини або на агропродовольчі ринки, де вони проходять відповідний контроль.

Як розрізнити маркування на яйцях

Якщо ви часто купуєте яйця, варто знати, що позначки С1, С2, С0 або "В" на упаковці вказують на їхню вагу. Найпопулярніші в українських магазинах столові яйця категорії С1 важать від 55 до 64,9 грама, С2 — від 45 до 54,9 грама, С0 — від 65 до 74,9 грама, а яйця вищої категорії "В" — більше 75 грамів. При цьому смак, поживна цінність і колір жовтка залежать не від категорії, а від раціону курей, умов їх утримання та свіжості продукту.

Для варіння та смаження найчастіше підходять С1 або С0, адже вони більші й містять більше білка та жовтка. Для випічки також важливо враховувати категорію, оскільки рецепти часто розраховані на яйця певної ваги. Також під час покупки варто звертати увагу не лише на категорію, а й на дату сортування, термін придатності, цілісність шкаралупи та умови зберігання.

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