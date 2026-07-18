Ціни в АТБ вийшли на новий рівень: які знижки на продукти діють у супермаркетах

Знижки до 55% на продукти: що відвідувачі АТБ можуть придбати набагато дешевше
Одна з українських мереж супермаркетів запропонувала споживачам вигідні знижки на продукти харчування. Подешевшали різні категорії товарів — від морозива і солодощів до алкогольних напоїв. Ми дізналися, що відвідувачі можуть придбати зі знижками до 55% станом на суботу, 18 липня.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на продукти в АТБ.
Знижки на продукти в АТБ
Мережа супермаркетів регулярно оновлює акційний асортимент, дозволяючи споживачам економити на продуктах харчування. Ознайомитися з актуальними знижками можна в офіційному інтернет-магазині чи мобільному застосунку.
Вигода торкнулася багатьох категорій товарів: солодощів, ковбасних виробів, алкоголю, морозива, бакалії, їжі швидкого приготування, заморожених продуктів та ін. Ми промоніторили онлайн-магазин АТБ і дізналися, що споживачам віддають зі знижками до 55%. Результат виявився таким:
- морозиво — 103,90 грн замість 230,90 грн (-55%);
- джин — 289 грн замість 549 грн (-47%);
- шоколад — 35,90 грн замість 67,90 грн (-47%);
- ковбаса — 37 грн замість 62,30 грн (-40%);
- сир плавлений — 16 грн замість 26,70 грн (-40%);
- кава розчинна — 294,90 грн замість 479,90 грн (-38%);
- готовий снідaнок — 57,90 грн замість 90,90 грн (-36%);
- сир Моцарелла — 55,50 грн замість 86,90 грн (-36%);
- ікра форелі — 314,90 грн замість 486,70 грн (-35%);
- чай — 55,90 грн замість 86,30 грн (-35%).
Новий формат магазинів АТБ
Раніше ми розповідали, що в Києві 15 липня відкрили магазин АТБ експериментального формату. Серед відмінностей, які одразу кидаються в очі — світло-сірі відтінки фасаду і невелика площа приміщення. У пресслужбі мережі пояснили, що асортимент залишився стандартним, а суттєві нововведення відсутні.
"Цей магазин нічим не відрізняється від інших, просто він невеликий та трохи інше кольорове рішення вийшло. Всі відділи стандартні. Трохи святковішим зробили відкриття, як було до війни", — повідомили в АТБ.
Востаннє компанія намагалася вивести на споживчий ринок новий формат магазинів у 2018 році. Тоді в кількох містах України відкрили заклади зеленого кольору, які мали кілька важливих відмінностей від "синіх" і "чорних" супермаркетів. Однак формат не прижився, тому від його масштабування відмовилися.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні поменшає окремих супермаркетів. Мережа VARUS отримала дозвіл на купівлю мінімаркетів "Коло". Угоду погодили в Антимонопольному комітеті, тож сторони можуть її завершити.
Також Новини.LIVE розповідали, яка різниця між білими та коричневими яйцями. Відтінок шкаралупи ніяк не впливає на харчову цінність, якість і корисність продукту. Білі та коричневі яйця не поділяють за ціною.