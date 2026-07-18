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Головна Економіка Агро Знижки до 55% на продукти: що відвідувачі АТБ можуть придбати набагато дешевше

Знижки до 55% на продукти: що відвідувачі АТБ можуть придбати набагато дешевше

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 17:12
Ціни в АТБ вийшли на новий рівень: які знижки на продукти діють у супермаркетах
Знижки в супермаркетах АТБ. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Одна з українських мереж супермаркетів запропонувала споживачам вигідні знижки на продукти харчування. Подешевшали різні категорії товарів — від морозива і солодощів до алкогольних напоїв. Ми дізналися, що відвідувачі можуть придбати зі знижками до 55% станом на суботу, 18 липня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на продукти в АТБ.

Знижки на продукти в АТБ

Мережа супермаркетів регулярно оновлює акційний асортимент, дозволяючи споживачам економити на продуктах харчування. Ознайомитися з актуальними знижками можна в офіційному інтернет-магазині чи мобільному застосунку.

Вигода торкнулася багатьох категорій товарів: солодощів, ковбасних виробів, алкоголю, морозива, бакалії, їжі швидкого приготування, заморожених продуктів та ін. Ми промоніторили онлайн-магазин АТБ і дізналися, що споживачам віддають зі знижками до 55%. Результат виявився таким:

  • морозиво — 103,90 грн замість 230,90 грн (-55%);
  • джин — 289 грн замість 549 грн (-47%);
  • шоколад — 35,90 грн замість 67,90 грн (-47%);
  • ковбаса — 37 грн замість 62,30 грн (-40%);
  • сир плавлений — 16 грн замість 26,70 грн (-40%);
  • кава розчинна — 294,90 грн замість 479,90 грн (-38%);
  • готовий снідaнок — 57,90 грн замість 90,90 грн (-36%);
  • сир Моцарелла — 55,50 грн замість 86,90 грн (-36%);
  • ікра форелі — 314,90 грн замість 486,70 грн (-35%);
  • чай — 55,90 грн замість 86,30 грн (-35%).
Знижки до 55% на продукти: що відвідувачі АТБ можуть придбати набагато дешевше - фото 1
Продукти зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Новий формат магазинів АТБ

Раніше ми розповідали, що в Києві 15 липня відкрили магазин АТБ експериментального формату. Серед відмінностей, які одразу кидаються в очі — світло-сірі відтінки фасаду і невелика площа приміщення. У пресслужбі мережі пояснили, що асортимент залишився стандартним, а суттєві нововведення відсутні.

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"Цей магазин нічим не відрізняється від інших, просто він невеликий та трохи інше кольорове рішення вийшло. Всі відділи стандартні. Трохи святковішим зробили відкриття, як було до війни", — повідомили в АТБ.

Востаннє компанія намагалася вивести на споживчий ринок новий формат магазинів у 2018 році. Тоді в кількох містах України відкрили заклади зеленого кольору, які мали кілька важливих відмінностей від "синіх" і "чорних" супермаркетів. Однак формат не прижився, тому від його масштабування відмовилися.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні поменшає окремих супермаркетів. Мережа VARUS отримала дозвіл на купівлю мінімаркетів "Коло". Угоду погодили в Антимонопольному комітеті, тож сторони можуть її завершити.

Також Новини.LIVE розповідали, яка різниця між білими та коричневими яйцями. Відтінок шкаралупи ніяк не впливає на харчову цінність, якість і корисність продукту. Білі та коричневі яйця не поділяють за ціною.

супермаркет ціни на продукти знижки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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