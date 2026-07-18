Цены в АТБ вышли на новый уровень: какие скидки на продукты действуют в супермаркетах

Скидки в супермаркетах АТБ. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из украинских сетей супермаркетов предложила покупателям выгодные скидки на продукты питания. Подешевели различные категории товаров — от мороженого и сладостей до алкогольных напитков. Мы узнали, что посетители могут приобрести со скидками до 55% по состоянию на субботу, 18 июля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на продукты в АТБ.

Скидки на продукты в АТБ

Сеть супермаркетов регулярно обновляет акционный ассортимент, позволяя потребителям экономить на продуктах питания. Ознакомиться с актуальными скидками можно в официальном интернет-магазине или мобильном приложении.

Выгода коснулась многих категорий товаров: сладостей, колбасных изделий, алкоголя, мороженого, бакалеи, еды быстрого приготовления, замороженных продуктов и др. Мы промониторили онлайн-магазин АТБ и выяснили, что потребителям отдают со скидками до 55%. Результат оказался таким:

мороженое — 103,90 грн вместо 230,90 грн (-55%);

джин — 289 грн вместо 549 грн (-47%);

шоколад — 35,90 грн вместо 67,90 грн (-47%);

колбаса — 37 грн вместо 62,30 грн (-40%);

плавленый сыр — 16 грн вместо 26,70 грн (-40%);

растворимый кофе — 294,90 грн вместо 479,90 грн (-38%);

готовый завтрак — 57,90 грн вместо 90,90 грн (-36%);

сыр моцарелла — 55,50 грн вместо 86,90 грн (-36%);

икра форели — 314,90 грн вместо 486,70 грн (-35%);

чай — 55,90 грн вместо 86,30 грн (-35%).

Продукты со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Новый формат магазинов АТБ

Ранее мы сообщали, что 15 июля в Киеве открылся магазин АТБ экспериментального формата. Среди отличий, которые сразу бросаются в глаза — светло-серые оттенки фасада и небольшая площадь помещения. В пресс-службе сети пояснили, что ассортимент остался стандартным, а существенных нововведений нет.

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"Этот магазин ничем не отличается от других, просто он небольшой и цветовое решение получилось немного иным. Все отделы стандартные. Открытие сделали немного более праздничным, как было до войны", — сообщили в АТБ.

Последний раз компания пыталась вывести на потребительский рынок новый формат магазинов в 2018 году. Тогда в нескольких городах Украины открыли заведения зеленого цвета, которые имели несколько важных отличий от "синих" и "черных" супермаркетов. Однако формат не прижился, поэтому от его масштабирования отказались.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине станет меньше отдельных супермаркетов. Сеть VARUS получила разрешение на покупку минимаркетов "Коло". Сделку одобрили в Антимонопольном комитете, поэтому стороны могут ее завершить.

Также Новини.LIVE рассказывали, в чем разница между белыми и коричневыми яйцами. Оттенок скорлупы никак не влияет на пищевую ценность, качество и полезность продукта. Белые и коричневые яйца не различаются по цене.