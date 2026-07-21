Выращивание голубики в Украине: сколько нужно потратить, чтобы заложить плантацию

Фермер собирает ягоды — голубику. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Высокая цена на голубику в Украине еще не означает высоких доходов для фермеров. Хотя ягода сегодня стоит недешево, нужно вложить сотни тысяч гривен, чтобы заложить даже небольшую плантацию. К тому же первого урожая придется ждать не один год.

Об этом рассказала фермер Татьяна Переведенцева, передает Новини.LIVE.

По ее словам, голубика имеет свои преимущества. Она дольше хранится, хорошо переносит транспортировку, не так быстро портится, как, например, малина. Поэтому и продавать ее проще, но есть нюансы.

Почему голубика стоит так дорого

Самая большая проблема для фермеров — это огромные затраты на начальном этапе. Если для малины главное — быстро собрать и продать урожай, то в случае с голубикой сначала нужно вложить много денег.

"Цена на голубику действительно высокая. И, в отличие от малины, она лучше хранится, легче переносит транспортировку, не так быстро портится, поэтому ее проще продавать. К тому же это инвестиция на долгие годы — один куст может плодоносить десятилетиями при надлежащем уходе. Но есть и другая сторона", — отметила фермерша.

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По ее подсчетам, если заложить малиновую плантацию на 30 сотках можно примерно за 150–200 000 гривен, то на такую же площадь голубики понадобится уже 300–400 000 гривен, а иногда и больше.

Эти расходы связаны с дорогостоящими саженцами, закупкой кислого торфа, обустройством капельного полива, мульчированием и подготовкой почвы.

Почему высокая цена не гарантирует большой прибыли

Прежде чем начать зарабатывать, нужно вложить значительные средства, ждать несколько лет до полноценного плодоношения и постоянно ухаживать за насаждениями.

"За красивой картинкой "посадил и разбогател" стоят большие вложения, несколько лет ожидания урожая и много работы", — подытожила фермерша.

Именно поэтому, отмечает она, бизнес по выращиванию голубики кажется простым лишь на первый взгляд.

Сколько стоит голубика в Украине

Стоимость голубики остается солидной. В розницу ягода стоит от 150 до 350 гривен за килограмм, а при оптовых закупках — 120–250 гривен за килограмм. Стоимость зависит от региона, калибра ягоды и объема партии. В этом году голубика продается примерно на 30–37% дороже, чем в прошлом году. Одной из главных причин стали весенние заморозки, которые существенно повлияли на урожай.

Дешевле всего ягоду можно купить напрямую у фермеров или через онлайн-объявления, где цены начинаются от 150–200 гривен за килограмм. В супермаркетах стоимость выше. Например, в АТБ упаковка весом 125 граммов стоит в среднем от 120 гривен, а в METRO килограмм голубики продают по цене 398–556 гривен.

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