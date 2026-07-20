Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Агро Цены на ягоды и фрукты изменятся: что выгоднее покупать сейчас, а с чем стоит подождать

Цены на ягоды и фрукты изменятся: что выгоднее покупать сейчас, а с чем стоит подождать

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 16:46
Цены на ягоды и фрукты в Украине: чего ожидать до конца лета
Яблоки, фрукты на рынке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Лето в самом разгаре, поэтому украинцев интересует, чего ожидать от цен на сезонные фрукты и ягоды. Некоторые продукты вскоре могут подешеветь из-за появления нового урожая, а за другие придется заплатить больше.

Где покупатели почувствуют снижение цен, и какие фрукты подорожают к концу лета, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Delo.ua.

Что может подешеветь уже в ближайшее время

Наибольшее снижение цен прогнозируют на персики. Это связано с тем, что во второй половине июля и в начале августа на рынок должно поступить наибольшее количество этой продукции. Из-за увеличения предложения цены могут снизиться примерно на 10–15% от нынешнего уровня.

Сейчас в супермаркетах средняя цена на персики составляет около 114 гривен за килограмм.

Когда подешевеют арбузы и дыни

Еще одна категория, где ожидается традиционное снижение цен, — это бахчевые культуры. Когда на рынке станет больше арбузов и дынь с открытого грунта, цены пойдут вниз. По прогнозам, в августе арбузы и дыни могут подешеветь на 20–30%.

Читайте также:

Сейчас средние цены в супермаркетах следующие:

  • арбузы — около 50 гривен за килограмм;
  • дыни — около 122 гривны за килограмм.

Что будет с ценами на клубнику

Если арбузы и персики смогут порадовать покупателей более низкими ценами, то с ягодами ситуация противоположная. Клубника постепенно завершает свой сезон, поэтому на рынке ее становится все меньше. Из-за этого после завершения основного периода сбора цены могут снова пойти вверх.

Стоимость клубники и других летних ягод традиционно может вырасти примерно до 180 гривен за килограмм. Также дороже останутся малина и голубика. На их стоимость повлияли неблагоприятные погодные условия — весенние заморозки и летняя жара, которые негативно сказались на урожае.

Какие еще фрукты могут подорожать

Абрикосы в этом году тоже остаются среди наиболее проблемных культур. После завершения массового сбора в конце июля предложение абрикосов сократится, а это может привести к подорожанию. В дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько хорошо удастся сохранить урожай.

Дело в том, что абрикосы больше всего пострадали от весенних морозов. Из-за раннего потепления деревья начали цвести раньше, а затем резкое похолодание повредило цветы и молодые завязи.

Подешевеют ли яблоки

На заметное подешевение яблок в ближайшее время рассчитывать не стоит. Сейчас цены зависят от запасов прошлогоднего урожая в хранилищах и спроса на экспорт. Но эксперты не прогнозируют резкого падения стоимости яблок до конца лета.

Будет ли дефицит фруктов и ягод

Несмотря на сложный сезон, полного дефицита фруктов и ягод в Украине не ожидается. В целом культуры перенесли погодные трудности лучше, чем предсказывали самые пессимистичные прогнозы. При этом объем продукции на рынке будет разным, так как зависит от региона, сорта и погоды.

Какая ягода подешевела

Украинская черешня стала значительно доступнее, чем в прошлом году. Благодаря хорошему урожаю и увеличению импорта цены в супермаркетах заметно снизились. На прошлой неделе самое выгодное предложение было у Varus, где килограмм ягоды стоил 69,90 гривен. В других сетях цены были выше и достигали 879 гривен за премиальную продукцию.

Эксперты называют сразу несколько причин снижения цен. В этом году украинские садоводы собрали хороший урожай, а европейские производители после неудачного прошлого сезона возобновили поставки. Из-за большого предложения продавцы вынуждены быстрее реализовывать ягоду, ведь у нее короткий срок хранения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что маркировка С1, С2, С0 или "В" на яйцах указывает не на их качество или пищевую ценность, а лишь на вес. От категории зависит лишь размер яйца, тогда как вкус, польза и цвет желтка определяются свежестью продукта, условиями содержания кур и их питанием. Самое важное при покупке — обращать внимание на дату упаковки, срок годности и целостность скорлупы.

Также Новини.LIVE писали о том, как в Украине изменились цены на сезонные овощи. Больше всего подешевели помидоры, кабачки, баклажаны, молодая морковь, свекла и кукуруза, тогда как огурцы снова начали дорожать. В то же время картофель, капуста и сладкий перец продавались почти по прежним ценам.

фрукты ягоды покупки цены на продукты
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации