Цены на ягоды и фрукты в Украине: чего ожидать до конца лета

Яблоки, фрукты на рынке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Лето в самом разгаре, поэтому украинцев интересует, чего ожидать от цен на сезонные фрукты и ягоды. Некоторые продукты вскоре могут подешеветь из-за появления нового урожая, а за другие придется заплатить больше.

Где покупатели почувствуют снижение цен, и какие фрукты подорожают к концу лета, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Delo.ua.

Что может подешеветь уже в ближайшее время

Наибольшее снижение цен прогнозируют на персики. Это связано с тем, что во второй половине июля и в начале августа на рынок должно поступить наибольшее количество этой продукции. Из-за увеличения предложения цены могут снизиться примерно на 10–15% от нынешнего уровня.

Сейчас в супермаркетах средняя цена на персики составляет около 114 гривен за килограмм.

Когда подешевеют арбузы и дыни

Еще одна категория, где ожидается традиционное снижение цен, — это бахчевые культуры. Когда на рынке станет больше арбузов и дынь с открытого грунта, цены пойдут вниз. По прогнозам, в августе арбузы и дыни могут подешеветь на 20–30%.

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Сейчас средние цены в супермаркетах следующие:

арбузы — около 50 гривен за килограмм;

дыни — около 122 гривны за килограмм.

Что будет с ценами на клубнику

Если арбузы и персики смогут порадовать покупателей более низкими ценами, то с ягодами ситуация противоположная. Клубника постепенно завершает свой сезон, поэтому на рынке ее становится все меньше. Из-за этого после завершения основного периода сбора цены могут снова пойти вверх.

Стоимость клубники и других летних ягод традиционно может вырасти примерно до 180 гривен за килограмм. Также дороже останутся малина и голубика. На их стоимость повлияли неблагоприятные погодные условия — весенние заморозки и летняя жара, которые негативно сказались на урожае.

Какие еще фрукты могут подорожать

Абрикосы в этом году тоже остаются среди наиболее проблемных культур. После завершения массового сбора в конце июля предложение абрикосов сократится, а это может привести к подорожанию. В дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько хорошо удастся сохранить урожай.

Дело в том, что абрикосы больше всего пострадали от весенних морозов. Из-за раннего потепления деревья начали цвести раньше, а затем резкое похолодание повредило цветы и молодые завязи.

Подешевеют ли яблоки

На заметное подешевение яблок в ближайшее время рассчитывать не стоит. Сейчас цены зависят от запасов прошлогоднего урожая в хранилищах и спроса на экспорт. Но эксперты не прогнозируют резкого падения стоимости яблок до конца лета.

Будет ли дефицит фруктов и ягод

Несмотря на сложный сезон, полного дефицита фруктов и ягод в Украине не ожидается. В целом культуры перенесли погодные трудности лучше, чем предсказывали самые пессимистичные прогнозы. При этом объем продукции на рынке будет разным, так как зависит от региона, сорта и погоды.

Какая ягода подешевела

Украинская черешня стала значительно доступнее, чем в прошлом году. Благодаря хорошему урожаю и увеличению импорта цены в супермаркетах заметно снизились. На прошлой неделе самое выгодное предложение было у Varus, где килограмм ягоды стоил 69,90 гривен. В других сетях цены были выше и достигали 879 гривен за премиальную продукцию.

Эксперты называют сразу несколько причин снижения цен. В этом году украинские садоводы собрали хороший урожай, а европейские производители после неудачного прошлого сезона возобновили поставки. Из-за большого предложения продавцы вынуждены быстрее реализовывать ягоду, ведь у нее короткий срок хранения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что маркировка С1, С2, С0 или "В" на яйцах указывает не на их качество или пищевую ценность, а лишь на вес. От категории зависит лишь размер яйца, тогда как вкус, польза и цвет желтка определяются свежестью продукта, условиями содержания кур и их питанием. Самое важное при покупке — обращать внимание на дату упаковки, срок годности и целостность скорлупы.

Также Новини.LIVE писали о том, как в Украине изменились цены на сезонные овощи. Больше всего подешевели помидоры, кабачки, баклажаны, молодая морковь, свекла и кукуруза, тогда как огурцы снова начали дорожать. В то же время картофель, капуста и сладкий перец продавались почти по прежним ценам.