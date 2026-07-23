В АТБ встановили спеціальні вітрини для нових товарів: що продаватимуть людям (фото)

Супермаркет АТБ і нова вітрина. Фото: Новини.LIVE, Threads. Колаж: Новини.LIVE

Відвідувачі маркетів АТБ можуть побачити приємне нововведення. В деяких регіональних магазинах з’явилися так звані "теплові вітрини". Там будуть доступні приготовані гарячі страви, включно з випічкою, млинцями та ін.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Threads.

Нові позиції в асортименті АТБ

Новинку помітили в одному з супермаркетів Вінниці. Обладнання тільки встановили, однак не запустили в роботу. За словами користувачки соцмережі, відкриття заплановане орієнтовно на 24-25 липня.

Допис користувачки Threads про вітрину в АТБ. Фото: скриншот

"Буде багатенько страв, хоча по цінах нічого ще не розповідають. Тобто не лише на випічці можна купити хот-доги. А там і сирники, і гарячі млинці будуть. Великий вибір хот-догів. І навіть печені крильця", — розповіла дівчина.

Невідомо, чи кожен супермаркет облаштують гарячими вітринами. Українці в соціальних мережах припускають, що нове обладнання встановлять лише в "чорних" АТБ, де загалом більший асортимент товарів і присутні різні відділи.

Читайте також:

Що роблять в АТБ з простроченими товарам

Раніше ми розповідали, куди дівають продукти, термін придатності яких закінчився. Відповідь на питання дав колишній керуючий кількох супермаркетів АТБ у Threads. За його словами, працівники не можуть забрати прострочені товари додому, у притулки для тварин їжу також не відвозять.

Виявляється, всі позиції в асортименті спочатку зважують або перелічують, щоб уникнути крадіжки. Потім продукти заливають хімічною рідиною, яка унеможливлює споживання. Процес "утилізації" обов’язково фіксують на камеру.

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ та інших супермаркетах України. Поштучний продукт трохи подорожчав у другій половині липня 2026 року. Водночас купувати нефасовані яйця досі вигідніше, ніж витрачати гроші на упаковку.

Також Новини.LIVE розповідали, що Франція готується до можливого овочевого дефіциту. Тривала спека призвела до загибелі великої частки нового врожаю. Як результат, місцеві фермери не здатні задовольнити попит споживачів, а посуха перешкоджає засадженню культур.