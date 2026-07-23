Ціни на яйця в постійному русі: чи буде удар по бюджету і що стало з вартістю продукту

Курячі яйця в супермаркетах, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В українських супермаркетах ціни на курячі яйця продовжують помірно коливатися. Деякі мережі знижуються вартість затребуваного продукту, а через тиждень повертають показники на попередній рівень. Ми дізналися, яку мінімальну суму доведеться віддати споживачам за упаковку яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах України.

Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 доходить до 59,50 грн станом на 23 липня 2026 року. Водночас у супермаркетах можна знайти дешевші позиції: доступні вигідні знижки плюс є змога придбати нефасований продукт. Зокрема у Варусі поштучні яйця віддають по 2,09 грн.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж супермаркетів і дізналися, скільки мінімально треба заплатити за упаковку яєць. Станом на четвер, 23 липня, результат виявився таким:

Сільпо — 41,57 грн;

Варус — 49,90 грн (зі знижкою 29,90 грн);

Новус — 47,87 грн;

АТБ — 47,90 грн (зі знижкою 43,90 грн);

Метро — 55 грн;

Фора — 55,90 грн (за знижкою 43,90 грн);

Ашан — 55,70 грн;

МегаМаркет — 60 грн.

Вартість курячих яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Нові товари в супермаркетах АТБ

Раніше ми розповідали, що в одному з вінницьких магазинів АТБ помітили пусту вертикальну вітрину. Користувачка соціальної мережі Threads повідомила, що обладнання підготували для нових товарів — готових гарячих страв. Невдовзі їх продаватимуть у багатьох маркетах.

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"Буде багатенько страв, хоча по цінах нічого ще не розповідають. Тобто не лише на випічці можна купити хот-доги. А там і сирники, і гарячі млинці будуть. Великий вибір хот-догів. І навіть печені крильця", — розповіла дівчина.

Теплові вітрини наразі не працюють, однак запуск продажів очікується, за словами українки, орієнтовно 24-25 липня. Невідомо, чи всі супермаркети АТБ отримають нове обладнання, адже в "синіх" магазинах відділів менше, ніж у "чорних".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що означають позначки С1, С2 та С0 на курячих яйцях. Маркування вказує лише на розміри продукту: С2 — столові яйця найменшого розміру, С0 — більші за середні. В деяких супермаркетах України можна знайти яйця вищої категорії.

Також Новини.LIVE розповідали, куди дівають прострочені продукти в АТБ. Товари з закінченим терміном придатності не віддають працівникам, а утилізують. Їх заливають хімічною рідиною, яка унеможливлює споживання, а весь процес фіксують на камеру.