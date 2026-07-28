Ціни в АТБ змістилися на нові позиції: скільки мінімально треба витратити на десяток (фото)

Покупець в супермаркеті, курячі яйця. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські споживачі продовжують купувати яйця в супермаркетах за вигідними цінами. Деякі мережі регулярно встановлюють знижки на затребуваний продукт і віддають набагато дешевше поштучний товар. В АТБ, зокрема, вартість нефасованих яєць вийшла на новий рівень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують курячі яйця в АТБ та інших супермаркетах України.

Ціни на яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 58,93-59,30 грн станом на вівторок, 28 липня. Індекс споживчих цін склав 92,26%, тобто продукт подешевшав орієнтовно на 7,74% порівняно з червнем. Низхідна динаміка чітко прослідковується по коливанням показників у супермаркетах.

Поштучні яйця коштують доволі дешево, хоча в першій половині липня ціни в деяких мережах були нижчими. В АТБ, зокрема, одне яйце коштує 3,43 грн, отже за десяток доведеться віддати 34,30 грн. Для порівняння, 14 липня нефасований продукт обходився у 2,28 грн/шт.

Вартість нефасованих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ми промоніторили онлайн-магазини популярних в Україні продуктових мереж і дізналися, скільки мінімально потрібно заплатити за упаковку яєць. У вівторок, 28 липня, результат виявився таким:

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Сільпо — 41,57 грн;

Новус — 47,87 грн;

АТБ — 47,90 грн (зі знижкою 43,90 грн);

Варус — 49,90 грн (зі знижкою 29,90 грн);

Ашан — 54,60 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 60 грн;

Фора — 61,90 грн (за знижкою 43,90 грн).

Поштучні яйця в супермаркетах купувати вигідніше: у Варусі віддають по 2,49 грн/шт. (без знижки 2,99 грн/шт.), у Форі — по 3,39 грн/шт., в Ашані — по 3,10 грн/шт., у МегаМаркеті — по 4,50 грн/шт.

Чому багато кас в АТБ не працюють

Раніше ми розповідали, що в супермаркетах АТБ дуже часто працює одна-дві каси, навіть коли зали заповнені відвідувачами. Постає питання, чому так відбувається і де в години пік перебувають касири. Колишній керуючий кількох магазинів АТБ розповів, як відбувається організація роботи.

"Якщо магазин знаходиться на території, де великий потік людей, то полиці в прямому сенсі просто виносять. І продавці мають це все заповняти. Тому часто вони на своїх відділах працюють, а на касі сидить один "черговий" касир", — пояснив хлопець.

Виявляється, в АТБ правила штатних посад дозволяють суміщення кількох функцій, наприклад, касира та працівника, який викладає продукти на полиці. Водночас супермаркети в Україні страждають від дефіциту персоналу, тому чітко розділяти обов'язки вдається далеко не завжди.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в супермаркетах АТБ почали продавати нові товари. В деяких магазинах з'явилися вертикальні вітрини з гарячими стравами. Споживачі можуть придбати готову піцу, картоплю фрі, сирники, млинці, хот-доги та багато іншого.

Також Новини.LIVE розповідали, що роблять з простроченими товарами в АТБ. Якщо термін придатності продукту закінчився, його не викидають. Такі товари заливають хімічною рідиною, фіксуючи весь процес утилізації на камеру.