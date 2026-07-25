Черги в АТБ: колишній працівник розсекретив, чому більшість кас завжди закриті

Каса в АТБ, вивіска супермаркету. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Завдяки вигідним цінам і регулярним акціям споживачі купують багато товарів в АТБ. Однак нерідко скаржиться, що доводиться довго стояти в чергах, оскільки працює дуже мало кас, навіть у години пік. Ми дізналися, чому в супермаркетах існує така проблема.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Threads.

Чому в АТБ мало працюючих кас

Колишній керуючий кількох магазинів АТБ відповів на питання, чому більшість кас завжди закриті. За словами експрацівника, потік відвідувачів буває настільки великим, що люди буквально змітають все з полиць. Тому доводиться кликати фахівців з інших відділів для швидкого поповнення товарного асортименту у залі.

"Якщо магазин знаходиться на території, де великий потік людей, то полиці в прямому сенсі просто виносять. І продавці мають це все заповняти. Тому часто вони на своїх відділах працюють, а на касі сидить один "черговий" касир", — пояснив хлопець.

Інший користувач соцмережі запитав, чому не можна закріпити окремих продавців за викладкою продуктів, не залучаючи до додаткової роботи касирів. Колишні керуючий АТБ зазначив: правила штатних посад у супермаркеті передбачають суміщення двох функцій, проте через постійний дефіцит працівників немає змоги чітко розділяти обов'язки.

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Нові товари в супермаркетах АТБ

Раніше ми розповідали, що в одному з вінницьких магазинів помітили вертикальну вітрину для товарів. Виявилося, це обладнання для зберігання теплих готових страв. У деяких закладах нові позиції вже з'явилися в асортименті. Споживачі можуть купити:

піцу;

хот-доги;

курячі нагетси і крильця;

картоплю фрі;

сирні палички;

цибулеві кільця;

картопляні зрази;

сирники;

млинці з різними начинками.

З часом теплові вітрини з'являться в багатьох супермаркетах АТБ. Швидше за все, їх не буде в "синіх" магазинах, оскільки асортимент там обмежений, як і кількість відділів. Тому варто шукати готову їжу в АТБ з чорними фасадами.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в АТБ та інших супермаркетах України. Поштучний продукт поступово дорожчає, натомість вартість упаковок залишається на стабільному рівні. В деяких закладах десяток коштує близько 20 грн станом на кінець липня 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, які товари неможливо купити без паспорта. Окрім алкогольних напоїв та сигарет, лише за документами продають речі з позначкою 18+. Так само заборонено реалізовувати без паспорта товари у магазинах безмитної торгівлі.