Очереди в АТБ: бывший сотрудник рассекретил, почему большинство касс всегда закрыты

Касса в АТБ, вывеска супермаркета. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Благодаря выгодным ценам и регулярным акциям покупатели приобретают много товаров в АТБ. Однако нередко жалуются, что приходится долго стоять в очередях, поскольку работает очень мало касс, даже в часы пик. Мы выяснили, почему в супермаркетах существует такая проблема.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Threads.

Почему в АТБ мало работающих касс

Бывший управляющий несколькими магазинами АТБ ответил на вопрос, почему большинство касс всегда закрыты. По словам бывшего сотрудника, поток посетителей бывает настолько большим, что люди буквально сметают все с полок. Поэтому приходится вызывать специалистов из других отделов для быстрого пополнения товарного ассортимента в зале.

"Если магазин находится в месте с большим потоком людей, товары с полок буквально уносят. И продавцам приходится все это пополнять. Поэтому часто они работают на своих отделах, а на кассе сидит один "дежурный" кассир", — пояснил парень.

Другой пользователь соцсети спросил, почему нельзя закрепить отдельных продавцов за выкладкой продуктов, не привлекая к дополнительной работе кассиров. Бывший управляющий АТБ отметил: правила штатных должностей в супермаркете предусматривают совмещение двух функций, однако из-за постоянного дефицита работников нет возможности четко разделять обязанности.

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Новые товары в супермаркетах АТБ

Ранее мы рассказывали, что в одном из винницких магазинов заметили вертикальную витрину для товаров. Оказалось, это оборудование для хранения теплых готовых блюд. В некоторых заведениях новые позиции уже появились в ассортименте. Потребители могут купить:

пиццу;

хот-доги;

куриные наггетсы и крылышки;

картошку фри;

сырные палочки;

луковые кольца;

картофельные зразы;

сырники;

блины с различными начинками.

Со временем термовитрины появятся во многих супермаркетах АТБ. Скорее всего, их не будет в "синих" магазинах, поскольку ассортимент там ограничен, как и количество отделов. Поэтому готовую еду стоит искать в АТБ с черными фасадами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в АТБ и других супермаркетах Украины. Поштучный продукт постепенно дорожает, зато стоимость упаковок остается на стабильном уровне. В некоторых заведениях десяток стоит около 20 грн по состоянию на конец июля 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие товары невозможно купить без паспорта. Помимо алкогольных напитков и сигарет, лишь по документам продают товары с пометкой 18+. Аналогично запрещено реализовать без паспорта товары в магазинах беспошлинной торговли.