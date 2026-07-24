Эти товары точно не продадут без паспорта: на что покупателям в Украине нужны документы

Кассы в супермаркете, паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы покупать товары по выгодным ценам, некоторым украинцам необходимо показывать паспорт. Без предъявления документа, удостоверяющего личность, продажа определенных товаров запрещена в 2026 году. И речь идет не только об алкоголе или сигаретах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что украинцам точно не продадут без паспорта.

Какие товары не продают без паспорта

Первая категория товаров — алкогольные напитки и сигареты. Об этом знают все граждане: продажа такой продукции лицам до 18 лет строго наказывается законом. Кассиры должны требовать паспорт у покупателя, если он выглядит моложе, а без подтверждения возраста продажа запрещена.

Еще одна категория товаров, недоступных без документов — с пометкой 18+. Производители вещей, предназначенных только для взрослых, маркируют свою продукцию, тем самым ограничивая возможность покупки несовершеннолетними.

Стоит упомянуть о магазинах Duty Free. Согласно постановлению Кабинета Министров "Об утверждении Правил продажи товаров магазинами беспошлинной торговли гражданам", все покупатели должны предъявлять паспорт при обслуживании. Данные о продаже фиксируются, а в чеках указывается информация об ответственном кассире.

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Также документ требуют при покупке специализированной продукции, например, оружия. Еще один показательный случай — когда человек заказывает новую SIM-карту с привязкой к тарифному плану, доступному лишь пенсионерам, людям с инвалидностью или другим конкретным категориям лиц.

В АТБ появятся новые товары

Ранее мы рассказывали, что в одном из супермаркетов АТБ (Винница) заметили пустую вертикальную витрину. Оказалось, это специальное оборудование для хранения горячей готовой еды. В АТБ будут продавать горячую пиццу, хот-доги, сырники, блины, жареные крылышки и другие блюда.

В то же время неизвестно, оснастят ли такими витринами все магазины сети. Ведь "синие" АТБ, например, имеют меньший ассортимент товаров и количество отделов. Потребителей призвали ждать появления витрин с горячими блюдами в супермаркетах своих городов.

Ранее Новини.LIVE писали, что делают с испорченными товарами в АТБ. Когда продукты становятся просроченными, то есть истекает срок годности, их не выбрасывают. Все товары пересчитывают, а затем заливают химической жидкостью, которая делает их непригодными для употребления.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие вещи нельзя вывозить из Украины без таможенного декларирования. Строгие правила на границе касаются наличной валюты, культурных ценностей, банковских металлов, лекарственных средств, ценных бумаг и др. Мы разобрались, что грозит за нарушение требований закона.