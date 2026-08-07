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Главная Экономика Обязательные выплаты уволенным сотрудникам: что должны сделать работодатели

Обязательные выплаты уволенным сотрудникам: что должны сделать работодатели

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 19:10
Выплаты при увольнении с работы: какие суммы обязательно должны получить сотрудники
Калькулятор и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Сотрудники в Украине могут рассчитывать на обязательные выплаты от работодателей в день увольнения. Это гарантировано трудовым законодательством, а отсутствие средств не является основанием для отсрочки или отмены данного обязательства. Мы разобрались, какие суммы должны оказаться в кошельке сотрудников, уволенных по инициативе руководителя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс законов о труде.

Обязательные выплаты уволенным работникам

Независимо от причины увольнения и инициатора, все сотрудники в последний день пребывания в должности должны получить от работодателя две обязательные выплаты:

  • заработную плату за фактически отработанный период;
  • денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска.

Дополнительно предусмотрено выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка, если трудовой договор расторгли по основаниям, указанным в п. 2 ст. 40 КЗоТ. Речь идет о несоответствии занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению работы.

"При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения", — указано в статье 116 КЗоТ.

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Частные предприятия и компании, не финансируемые из государственного бюджета, могут устанавливать выходное пособие в большем размере, прописав соответствующую сумму в коллективном договоре.

Компенсация работникам за задержки

Бывают случаи, когда работодатель нарушает установленные сроки выплаты причитающихся сумм при увольнении сотрудника. Согласно статье 117 Кодекса законов о труде, получатель может рассчитывать на возмещение в размере среднего заработка за весь период задержки, но не более шести месяцев.

Отсутствие денег у предприятия не считается основанием для длительной отсрочки расчета с уволенным сотрудником и не освобождает работодателя от ответственности. Если не удается найти общий язык в этом вопросе, необходимо обратиться в суд с иском о принудительном взыскании средств.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с зарплатами учителей в августе 2026 года. Денежное обеспечение большинства педагогических работников в ближайшее время не изменится. На размер выплаты может повлиять лишь назначение новых надбавок и доплат.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Польше предложили отменить запрет на торговлю в воскресенье. Работу в этот день хотят компенсировать повышенной оплатой. Речь идет о получении сотрудниками 250% от обычной почасовой ставки.

выплаты сотрудники работодатели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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