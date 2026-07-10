Штрафы для работодателей в Украине: из-за каких 5 нарушений можно обанкротиться

Штрафы для работодателей в Украине. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Работодатели в Украине обязаны обеспечивать надлежащие условия труда. Однако зачастую руководители нарушают нормы закона и не соблюдают трудовое законодательство. Мы выяснили, за какие пять распространенных действий грозит строгая ответственность в виде штрафа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 265 Кодекса законов о труде и статью 41 Кодекса об административных правонарушениях.

За что штрафуют работодателей в Украине

Нередко сотрудники мирятся с нарушениями своих трудовых прав и закрывают глаза на несоблюдение руководителем законодательства. Кто-то не хочет потерять выгодное место или не знает, куда обращаться, а кто-то считает, что жалоба не поможет привлечь работодателя к ответственности.

Одними из наиболее распространенных нарушений со стороны должностных лиц и руководителей предприятий/компаний/учреждений в 2026 году считаются:

систематическая задержка заработной платы или ее выплата в неполном размере;

принуждение к сверхурочному выполнению должностных обязанностей без дополнительной оплаты;

неоформление наемных сотрудников, что влечет за собой выплату зарплаты "в конверте";

отказ в предоставлении оплачиваемого ежегодного отпуска или его сокращение;

незаконное изменение условий труда без согласия сотрудника (новый график, другая должность, уменьшение зарплаты, перевод в другое подразделение и т. п.).

"Не спешите увольняться или соглашаться на незаконные требования. Прежде всего сохраняйте документы, переписку и другие доказательства. При необходимости обратитесь в территориальный орган Гоструда", — отметили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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Если работодателя один раз привлекут к ответственности и наложат штрафную санкцию, второй раз он не захочет нарушать закон. Статья 41 КУоАП предусматривает финансовое наказание за допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора (от 8 500 до 17 000 грн) и за задержку зарплаты (от 510 до 1 700 грн).

Статья 265 Кодекса законов о труде предусматривает взыскание штрафов за все перечисленные правонарушения в размере от двукратной до десятикратной минимальной заработной платы. Причем наказание предусмотрено за каждого работника отдельно и ужесточается в случае повторных нарушений.

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