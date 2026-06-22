Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Работа в Польше: как планируют изменить условия труда в жаркие дни

Работа в Польше: как планируют изменить условия труда в жаркие дни

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 19:20
В Польше могут запретить работу в жару: какие изменения для работников готовит правительство
В Польше готовят новые правила работы в жару. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше готовятся новые правила для работодателей, призванные защитить работников от чрезмерной жары на рабочем месте. В настоящее время законодательство определяет лишь минимальную температуру для работы, но не устанавливает максимально допустимую. В скором времени это может измениться.

О том, как планируют изменить правила работы в жару в Польше и когда это может произойти, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Какие изменения готовятся для работников в Польше

Согласно проекту закона, работодатели должны будут принимать меры, если температура в помещении превысит 28 градусов, а во время тяжелой физической работы — 25 градусов. В таком случае необходимо будет позаботиться об уменьшении негативного воздействия жары:

  • защитить рабочие места от прямых солнечных лучей;
  • установить и использовать системы кондиционирования и вентиляции.

Если обеспечить такие условия технически невозможно, компаниям придется изменить подход к рабочему процессу. Это может быть:

  • корректировка графиков работы;
  • дополнительные перерывы для работников;
  • возможность работать удаленно;
  • сокращение продолжительности рабочего дня;
  • введение посменного режима труда.

Также работодатели должны будут создать условия для отдыха в прохладных помещениях. Если изменения будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2027 года.

Читайте также:

Проект закона также предусматривает четкие ограничения по температуре. Если даже после применения всех возможных мер температура в помещении превысит 35 градусов, работодатель будет обязан временно приостановить выполнение работ до улучшения условий.

Какие изменения предлагаются для сотрудников, работающих на открытом воздухе

Аналогичное правило будет действовать и для работы под открытым небом. Если температура воздуха превысит 32 градуса, выполнение работ с высоким или очень высоким уровнем физической нагрузки будет запрещено. Исключения предусмотрены только для тех видов деятельности, которые невозможно приостановить из-за технологических или организационных особенностей производства.

Кроме того, новые нормы возложат на работодателей дополнительную обязанность — регулярно контролировать температуру на рабочих местах. Измерения придется проводить как в помещениях, так и на открытых рабочих площадках, а результаты проверок нужно будет документировать.

В польском правительстве отмечают, что почти полтора года до вступления в силу новых правил должно хватить бизнесу для подготовки к изменениям. За это время работодатели смогут адаптировать рабочие места и привести условия труда в соответствие с новыми стандартами безопасности во время жаркой погоды.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Польше уже начали обсуждать новые размеры минимальной зарплаты и почасовой оплаты на 2027 год. Свои предложения по этому поводу представило Министерство труда. В ведомстве предлагают установить минимальную заработную плату на уровне 4 986 злотых брутто в месяц

Также Новини.LIVE сообщали, что для украинцев, работающих в Польше, могут возникнуть новые риски. С 8 июля 2026 года Инспекция труда будет иметь право в принудительном порядке преобразовывать гражданско-правовые договоры в трудовые. Из-за этого часть иностранцев может столкнуться с проблемами при трудоустройстве или даже потерять работу.

Польша работа украинцы в Польше
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации