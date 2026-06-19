Украинцы в Польше: кто не сможет продлить срок легального пребывания

Легальное проживание в Польше. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Для продления легального статуса украинцы в Польше могут подать заявку на оформление карты CUKR. Она заменяет временную защиту на трехлетний законный срок проживания с дополнительными возможностями. Однако не все граждане имеют право на получение документа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Кто не сможет получить карту CUKR

Для оформления вида на жительство иностранцы должны соответствовать определенным критериям. В частности для украинцев обязательным является одновременное выполнение четырех условий:

наличие активного статуса PESEL UKR на день подачи заявления;

наличие PESEL UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;

наличие активного статуса на день выдачи карты воеводой;

наличие непрерывного статуса UKR не менее 365 дней подряд.

Отказ последует в случае несоблюдения хотя бы одного условия. Также не выдают карту украинцам, информация о которых внесена в Шенгенскую информационную систему (SIS) с пометкой об отказе во въезде и в реестр иностранцев, пребывание которых на территории Польши нежелательно.

Другие основания для отказа включают отсутствие полных данных о человеке в реестре PESEL UKR (паспортная информация, отпечатки пальцев, образец подписи и т. д.) и неуплаченные административные сборы в размере 440 злотых (5 300 грн).

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Что дает украинцам карта CUKR

Вид на жительство выдается сроком на три года и действует независимо от изменений в законе о защите беженцев. Документ дает право на виды деятельности, недоступные со статусом временной защиты. В частности наши граждане могут рассчитывать на полный доступ к рынку труда без дополнительных условий и обязательств.

Кроме того, трехлетний срок засчитывается в период непрерывного проживания для получения в будущем разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, что открывает путь к получению гражданства Польши. К тому же украинцы могут покидать страну максимум на шесть месяцев вместо 30 дней при статусе UKR.

В то же время некоторые возможности теряются. Так, наши граждане не смогут рассчитывать на бесплатное проживание и питание в центрах коллективного размещения (OZZ), а документ diia.pl аннулируется (цифровой вид на жительство для беженцев).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему украинцев массово проверяют на польской границе. По словам путешественников, в пунктах пропуска требуют предъявить наличные деньги, медицинскую страховку, подтверждение цели пребывания и другие документы.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную сумму наличных стоит брать в Польшу. На границе требуют показать деньги для подтверждения платежеспособности. Лучше накопить побольше — более 75 злотых на каждый день запланированного пребывания.