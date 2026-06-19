Українці в Польщі: хто не зможе продовжити термін легального проживання

Легальне проживання в Польщі. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Для продовження легального статусу українці в Польщі можуть подати заявку на оформлення карти CUKR. Вона змінює тимчасовий захист на трирічний законний період проживання з додатковими можливостями. Однак не всі громадяни мають право на видачу документа.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Хто не зможе отримати карту CUKR

Для оформлення посвідки на проживання іноземці повинні підпадати під визначені критерії. Зокрема обов’язковим для українців є виконання чотирьох умов одночасно:

наявність активного статусу PESEL UKR на день подачі заяви;

наявність PESEL UKR станом на 4 червня 2025 року;

наявність активного статусу на день видачі карти воєводою;

наявність безперервного статусу UKR не менше 365 днів поспіль.

Відмова чекає при недотриманні хоча б однієї умови. Також не видають карту українцям, інформація про яких внесена в Шенгенську інформаційну систему (SIS) з позначкою про відмову у в’їзді та в реєстр іноземців, перебування яких на території Польщі небажане.

Інші підстави для відмови включають відсутність повних даних про особу в реєстрі PESEL UKR (паспортна інформація, відбитки пальців, зразок підпису тощо) і несплачені адміністративні збори в розмірі 440 злотих (5 300 грн).

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Що дає українцям карта CUKR

Посвідка на проживання видається терміном на три роки і діє незалежно від змін у законі про захист біженців. Документ дає право на активності, недоступні зі статусом тимчасового захисту. Зокрема наші громадяни можуть розраховувати на повний доступ до ринку праці без додаткових умов і зобов’язань.

Плюс трирічний строк зараховується до терміну безперервного проживання для отримання в майбутньому дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС, що відкриває шлях до набуття громадянства Польщі. До всього, українці можуть покидати країну максимум на шість місяців замість 30 днів зі статусом UKR.

Водночас деякі можливості втрачаються. Так, наші громадяни не зможуть розраховувати на безплатне поселення та харчування в центрах колективного розміщення (OZZ), а документ diia.pl анулюється (цифрова посвідка на проживання для біженців).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому українців масово перевіряють на польському кордоні. За словами мандрівників, у пунктах пропуску вимагають пред’явити готівку, медичне страхування, підтвердження мети проживання та інші документи.

Також Новини.LIVE розповідали, яку мінімальну суму готівки варто брати в Польщу. На кордоні вимагають показати гроші для підтвердження платоспроможності. Краще накопичити більше — понад 75 злотих на кожен день запланованого перебування.