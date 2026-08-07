Виплати в разі звільнення з роботи: які суми обов’язково повинні отримати працівники

Калькулятор і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Працівники в Україні можуть розраховувати на обов’язкові виплати від роботодавців у день звільнення. Це гарантовано трудовим законодавством, а відсутність фінансів не є підставою для відтермінування чи скасування зобов’язання. Ми розібралися, які суми повинні опинитися в гаманці співробітників, звільнених з ініціативи керівника.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс законів про працю.

Обов’язкові виплати звільненим працівникам

Незалежно від причини звільнення та ініціатора, всі працівники в останній день перебування на посаді повинні отримати від роботодавця дві обов’язкові виплати:

зарплату за фактично відпрацьований період;

грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки.

Додатково передбачена вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку, якщо трудовий договір припинили з підстав, зазначених у п. 2 ст. 40 КЗпП. Йдеться про невідповідність займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров'я, які перешкоджають продовженню роботи.

"При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення", — зазначено у статті 116 КЗпП.

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Компенсація працівникам за затримки

Трапляються випадки, коли роботодавець порушує затверджені строки виплати належних сум при звільненні працівника. Згідно зі статтею 117 Кодексу законів про працю, отримувач може розраховувати на відшкодування в розмірі середнього заробітку за весь час затримки, але не більше шести місяців.

Відсутність коштів у підприємства не вважається підставою для тривалого відтермінування розрахунку зі звільненим працівником і не звільняє роботодавця від відповідальності. Якщо не вдається знайти спільну мову в цьому питанні, необхідно звернутися в суд із позовом про примусове стягнення коштів.

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