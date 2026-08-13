Пільги на роботі для самотніх батьків і матерів: на що можуть розраховувати у 2026 році

Працівники на роботі. Фото: Pexels

Деяким працівникам в Україні доступні пільги на роботі. Трудові гарантії затверджені законодавством, а порушення загрожує суворим покаранням. Певна підтримка належить одиноким батькам, які виховують дітей до 14 років. Йдеться про відпустки, тривалість робочого часу, випробовування тощо. Ми розібралися, що повинні надавати керівники станом на серпень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які пільги та державні гарантії можуть розраховувати одинокі матері/батьки у 2026 році.

Пільги на роботі для самотніх батьків

Всі види державної підтримки перелічені в Кодексі законів про працю. По-перше, стаття 184 передбачає, що одиноким матерям і батькам забороняється відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати зарплату за умови виховання дитини до 14 років або дитини з інвалідністю.

По-друге, стаття 26 КЗпП звільняє осіб цієї категорії від випробовування під час працевлаштування. Однак закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" тимчасово скасував цю норму. Роботодавці мають право вимагати проходження випробування в усіх працівників без виключення.

По-третє, самотні батьки можуть розраховувати на скорочену тривалість робочого часу за рахунок підприємства/компанії, згідно зі статтею 51 Кодексу законів про працю. Звільнення з ініціативи роботодавця не допускається, якщо працівник має дитину до 14 років або дитину з інвалідністю та виховує її без батька/матері (стаття 184 КЗпП).

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Інші пільги для самотніх батьків включають право на соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів щороку та підвищену податкову соціальну пільгу (150% у розрахунку на кожну дитину до 18 років).

Обов'язкові виплати при звільненні

Раніше ми розповідали, на які виплати можуть розраховувати працівники у разі звільнення з ініціативи роботодавця. Компанія повинна розрахуватися зі співробітником у повному обсязі, забезпечивши його:

посадовим окладом за відпрацьований період;

компенсацією за невикористані дні щорічної основної відпустки.

Якщо людину звільнили через стан здоров'я, який перешкоджає виконанню посадових обов'язків, їй належить вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного доходу.

Порушення встановлених строків виплати всіх сум при звільненні загрожує роботодавцю додатковим стягненням на користь звільненого працівника у розмірі його середнього заробітку за весь час затримки (не більше 6 місяців).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що таке податкова соціальна пільга і хто може нею скористатися. На суму ПСП зменшують загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді офіційної зарплати. Іншими словами, "на руки" працівник отримає більше, оскільки розмір податку буде меншим.

Також Новини.LIVE розповідали, які пільги мають дружини військових у серпні 2026 року. Законодавство передбачає широкий перелік державних гарантій. Зокрема знижки на оплату комунальних послуг чи повну компенсацію вартості, безплатні ліки за рецептом, санаторно-курортне лікування за рахунок бюджетних коштів та інше.