Льготы для ветеранов и их семей: как бесплатно получить водительское удостоверение

Бесплатное обучение в автошколе: кому предоставляется льгота и как ее оформить
В Украине ветераны войны, военнослужащие, а также члены их семей могут бесплатно пройти обучение в автошколах. Стоимость курсов компенсируется за счет бюджетной программы Министерства по делам ветеранов, а по окончании обучения участники получают документы, необходимые для сдачи экзамена в сервисном центре МВД.
Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД, передают Новини.LIVE.
Кто может обучаться в автошколе бесплатно
Воспользоваться государственной программой профессиональной адаптации могут:
- ветераны войны, которые уже уволились или увольняются с военной службы;
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, и члены их семей;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- военнослужащие, резервисты, военнообязанные, добровольцы Сил территориальной обороны и представители других силовых структур, принимавшие непосредственное участие в защите Украины, а также члены их семей. Это право действует в течение военного положения и еще три месяца после его окончания.
Программа предусматривает полный курс теоретической и практической подготовки в соответствии с требованиями законодательства. Обучаться можно как в коммерческих автошколах, так и в сети "Безбарьерных автошкол", если они участвуют в программе.
Как оформить бесплатное обучение
Чтобы получить компенсацию стоимости обучения, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Подать заявление можно как в бумажной, так и в электронной форме.
К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта гражданина Украины (или ID-карту вместе с документом о месте проживания);
- копию регистрационного номера налогоплательщика или паспорт с отметкой об отказе от его получения;
- удостоверение или другой документ, подтверждающий право на участие в программе;
- документ, подтверждающий непосредственное участие в мероприятиях по защите Украины (если это предусмотрено для соответствующей категории);
- копию индивидуальной программы реабилитации — для лиц с инвалидностью вследствие войны;
- свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка — для членов семей;
- медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.
После проверки документов орган социальной защиты заключает трехсторонний договор с заявителем и автошколой, которая будет обучать будущего водителя.
После успешного завершения курса слушатель получает свидетельство о прохождении теоретической и практической подготовки. Если речь идет о переподготовке или повышении квалификации, выдается соответствующий документ о повышении квалификации.
Получив необходимые документы, человек может зарегистрироваться на сдачу экзаменов в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение в установленном порядке.
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