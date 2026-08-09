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Главная Экономика Бесплатное обучение в автошколе: кому предоставляется льгота и как ее оформить

Бесплатное обучение в автошколе: кому предоставляется льгота и как ее оформить

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 10:04
Льготы для ветеранов и их семей: как бесплатно получить водительское удостоверение
Женщина за рулем, учебный автомобиль, мужчина за рулем. Фото: Magnific, goChernihiv. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ветераны войны, военнослужащие, а также члены их семей могут бесплатно пройти обучение в автошколах. Стоимость курсов компенсируется за счет бюджетной программы Министерства по делам ветеранов, а по окончании обучения участники получают документы, необходимые для сдачи экзамена в сервисном центре МВД.

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД, передают Новини.LIVE.

Кто может обучаться в автошколе бесплатно

Воспользоваться государственной программой профессиональной адаптации могут:

  • ветераны войны, которые уже уволились или увольняются с военной службы;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, и члены их семей;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • военнослужащие, резервисты, военнообязанные, добровольцы Сил территориальной обороны и представители других силовых структур, принимавшие непосредственное участие в защите Украины, а также члены их семей. Это право действует в течение военного положения и еще три месяца после его окончания.

Программа предусматривает полный курс теоретической и практической подготовки в соответствии с требованиями законодательства. Обучаться можно как в коммерческих автошколах, так и в сети "Безбарьерных автошкол", если они участвуют в программе.

Как оформить бесплатное обучение

Чтобы получить компенсацию стоимости обучения, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Подать заявление можно как в бумажной, так и в электронной форме.

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К заявлению необходимо приложить:

  • копию паспорта гражданина Украины (или ID-карту вместе с документом о месте проживания);
  • копию регистрационного номера налогоплательщика или паспорт с отметкой об отказе от его получения;
  • удостоверение или другой документ, подтверждающий право на участие в программе;
  • документ, подтверждающий непосредственное участие в мероприятиях по защите Украины (если это предусмотрено для соответствующей категории);
  • копию индивидуальной программы реабилитации — для лиц с инвалидностью вследствие войны;
  • свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка — для членов семей;
  • медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами.

После проверки документов орган социальной защиты заключает трехсторонний договор с заявителем и автошколой, которая будет обучать будущего водителя.

После успешного завершения курса слушатель получает свидетельство о прохождении теоретической и практической подготовки. Если речь идет о переподготовке или повышении квалификации, выдается соответствующий документ о повышении квалификации.

Получив необходимые документы, человек может зарегистрироваться на сдачу экзаменов в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение в установленном порядке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым украинцам могут аннулировать статус УБД. Для этого есть несколько законных оснований. Вместе со статусом отменяются все льготы и социальные гарантии.

Также Новини.LIVE писали о том, как участникам боевых действий встать на квартирный учет. Ветераны, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших военнослужащих, а также внутренне перемещенные лица могут претендовать на жилье от государства или денежную компенсацию.

водительское удостоверение автошколы льготы УБД
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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