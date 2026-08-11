З “Пакунком школяра” виникли проблеми: чому не усі батьки можуть отримати 5 000 грн

Застосунок “Дія,” першокласники за партами, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Батьки першокласників уже можуть оформлювати одноразову державну виплату у розмірі 5 000 гривень на підготовку дітей до школи. Однак на практиці частина родин стикається з проблемами під час подання заяви.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

Чому в "Дії" виникають помилки

За словами Гетманцева, з 5 серпня батьки першокласників отримали можливість подавати заяви на "Пакунок школяра". Перші сім'ї вже почали отримувати кошти.

Водночас депутат зазначає, що отримує численні звернення від батьків, які не можуть оформити виплату через технічні помилки.

Одна з причин — розбіжності в інформації, яка міститься у державних реєстрах. Дані про дитину та її батьків система АІКОМ-2 отримує автоматично. Якщо в різних реєстрах інформація не збігається, оформлення виплати може бути заблоковане.

Наприклад, проблема може виникнути після зміни прізвища матері, якщо відповідні відомості не були належним чином актуалізовані в системах.

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У такій ситуації батькам радять звернутися до школи. Там мають перевірити інформацію про дитину та, за потреби, внести актуальні дані до АІКОМ-2.

У ПФУ також виникають проблеми з прийомом заяв

Окремо Гетманцев звернув увагу на організацію прийому заяв Пенсійним фондом.

Оформити виплату можна через "Дію" або особисто звернувшись до сервісного центру ПФУ. Водночас подати заяву через електронний кабінет Пенсійного фонду наразі неможливо.

За словами депутата, до нього також надходять повідомлення від батьків про випадки, коли працівники окремих відділень ПФУ відмовляються приймати заяви. При цьому людям нібито пояснюють, що потрібно чекати до 25 серпня.

"Відповідальні органи мають оперативно налагодити обмін даними між державними системами та забезпечити однакові правила приймання заяв у всіх відділеннях ПФУ", — наголосив Данило Гетманцев.

Він підкреслив, що державна програма має полегшувати батькам підготовку першокласників до навчання, а не створювати додаткові труднощі під час оформлення допомоги.

Тож батькам, які зіткнулися з помилкою під час подання заяви, насамперед варто перевірити актуальність даних про дитину та батьків у школі. Якщо проблема пов'язана з прийомом заяви у ПФУ, ситуацію треба з'ясовувати безпосередньо у сервісному центрі фонду.

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