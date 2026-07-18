Виплати на оздоровлення для дітей військових: як отримати 17 560 грн

Діти сидять на траві, гроші на військовій формі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжує діяти державна програма "єОздоровлення", завдяки якій окремі категорії сімей військовослужбовців можуть отримати кошти на літній відпочинок дітей. Держава не надає готову путівку, а перераховує гроші безпосередньо батькам, які самостійно обирають заклад для оздоровлення.

Про це розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit, передають Новини.LIVE.

Яку суму виплачує держава

Програма працює за принципом монетизації. Це означає, що один із батьків або законний представник дитини отримує цільову виплату на спеціальну картку ПриватБанку.

Скористатися допомогою можуть сім'ї, які виховують дітей віком від 7 до 18 років. У 2026 році розмір виплати становить 17 560 грн — це п'ять прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Отримані кошти дозволено використати лише на оплату путівки до дитячого табору чи санаторію, які беруть участь у програмі "єОздоровлення".

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Хто має право на допомогу

У першу чергу фінансування передбачене для дітей:

учасників бойових дій;

військовослужбовців, які зазнали поранення, контузії або каліцтва під час виконання службових обов'язків;

загиблих захисників України;

військовослужбовців, які зникли безвісти.

Як отримати кошти

У більшості випадків сім'ям не потрібно подавати жодних заяв. Якщо інформація про дитину є в державних реєстрах, повідомлення про можливість отримати допомогу надходить автоматично через застосунок "Дія".

Якщо такого сповіщення немає, один із батьків або законний представник дитини може самостійно звернутися до органу соціального захисту населення чи Центру надання адміністративних послуг.

Для оформлення виплати необхідно подати документи, що підтверджують право на пільгу (зокрема посвідчення учасника бойових дій або документи про відповідний статус військовослужбовця), а також свідоцтво про народження дитини.

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