Выплаты на оздоровление детей военнослужащих: как получить 17 560 грн

Дети сидят на траве, деньги на военной форме. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжает действовать государственная программа "єОздоровлення", благодаря которой отдельные категории семей военнослужащих могут получить средства на летний отдых детей. Государство не предоставляет готовую путевку, а перечисляет деньги непосредственно родителям, которые самостоятельно выбирают оздоровительное учреждение.

Об этом рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit, передают Новини.LIVE.

Какую сумму выплачивает государство

Программа работает по принципу монетизации. Это означает, что один из родителей или законный представитель ребенка получает целевую выплату на специальную карту ПриватБанка.

Воспользоваться помощью могут семьи, воспитывающие детей в возрасте от 7 до 18 лет. В 2026 году размер выплаты составляет 17 560 грн — это пять прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

Полученные средства разрешается использовать только на оплату путевки в детский лагерь или санаторий, участвующие в программе "єОздоровлення".

Читайте также:

Кто имеет право на помощь

В первую очередь финансирование предусмотрено для детей:

участников боевых действий;

военнослужащих, получивших ранения, контузии или увечья при исполнении служебных обязанностей;

погибших защитников Украины;

военнослужащих, пропавших без вести.

Как получить средства

В большинстве случаев семьям не нужно подавать никаких заявлений. Если информация о ребенке есть в государственных реестрах, уведомление о возможности получить помощь приходит автоматически через приложение "Дія".

Если такого уведомления нет, один из родителей или законный представитель ребенка может самостоятельно обратиться в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг.

Для оформления выплаты необходимо подать документы, подтверждающие право на льготу (в частности, удостоверение участника боевых действий или документы о соответствующем статусе военнослужащего), а также свидетельство о рождении ребенка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о льготах на проезд для военнослужащих. Участники боевых действий в Украине могут бесплатно ездить в городских автобусах и маршрутках. Кроме того, закон гарантирует право один раз в два года на льготных условиях совершить поездку в обе стороны железнодорожным, автомобильным, водным или воздушным транспортом.

Также Новини.LIVE писали о том, как участникам боевых действий в Украине встать на квартирный учет. Это необходимо для того, чтобы в будущем иметь возможность претендовать на жилье от государства или денежную компенсацию. Подать заявление могут граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к одной из льготных категорий.