Выплата 19 400 грн на подготовку к зиме: кто сможет получить и когда подавать заявку

Купюры гривны в конверте. Фото: Новини.LIVE

Некоторые категории украинских граждан смогут получить выплаты от государства на подготовку к зиме. Речь идет о сумме 19 400 грн, которую будут начислять каждому домохозяйству, относящемуся к указанным категориям. В ближайшее время нормативный документ представят на согласование в Кабинет Министров, после чего начнется прием заявок.

Об этом эксклюзивно рассказал министр социальной политики Денис Улютин в комментарии журналистке Новини․LIVE Галине Остаповец.

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Что известно о новой выплате для украинцев

На завершающей стадии подготовки находится проект новой финансовой помощи для уязвимых категорий украинцев. Он предусматривает единовременную выплату гражданам в размере 19 400 грн на подготовку к зимнему периоду.

Получить средства смогут домохозяйства, расположенные в пределах 50 км от линии разграничения — в зонах 0-20 и 20-50 км. Государство определило 11 наиболее уязвимых категорий лиц, и на этот раз речь идет не только о людях, которые отапливают жилье печным или твердым топливом.

"Акт уже находится на завершающей стадии согласования. На этой или следующей неделе мы сможем подать его в Кабмин. После этого люди смогут подавать заявки на помощь", — сообщил министр.

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По его словам, финансировать проект будут международные партнеры Украины. Они предоставят деньги для осуществления выплат, а инструментом распределения станет специальный гуманитарный счет, открытый в Национальном банке. Стоит отметить, что распространение программы на другие регионы пока не рассматривается.

"Учитывая, что весь госбюджет сегодня направляется в первую очередь на безопасность и оборону, если у нас будет ресурс, мы дополним еще другие категории или территории по Украине", — добавил Улютин.

Кто может получить базовую социальную помощь

Ранее мы рассказывали, что некоторым украинцам выплачивают базовую социальную помощь, в частности малообеспеченным семьям и одиноким матерям на детей. Для получения средств необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявку через мобильное приложение "Дія".

Размер денежной поддержки зависит от среднемесячного совокупного дохода семьи за последние три месяца, а базовая величина равна 4 500 грн. Заявитель имеет право на 100% БВ, дети до 18 лет и лица с инвалидностью 1-2 групп — аналогично, каждый следующий член семьи — на 70% БВ.

Однако выплата не назначается, если семья не соответствует финансовым и имущественным требованиям. Например, при наличии депозитов/облигаций на сумму свыше 100 000 грн, более одного автомобиля возрастом менее 15 лет, второй квартиры/дома в собственности и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие пенсии получат люди с инвалидностью в сентябре 2026 года. Для назначения выплаты необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа. Сумма зависит от пенсии по возрасту, но не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из украинцев пересчитают пенсионные выплаты. В сентябре увеличенные суммы получат граждане, достигшие 70-летнего возраста. Для них предусмотрены надбавки в размере 300-570 грн ежемесячно. Плюс будет доплата 1038 грн для одиноких пенсионеров.