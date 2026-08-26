Мінімальна зарплата, пенсії, податки і нові гроші: що буде з фінансами українців у вересні

Громадяни України на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Вересень 2026 року буде багатим на економічні нововведення, однак фінанси українців ці зміни зачеплять не сильно. Соціальні стандарти залишаться на попередньому рівні, тобто не варто очікувати зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, пенсійних виплат тощо. Ми розібралися, до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців у вересні 2026 року.

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Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Соціальні стандарти прописані у законі "Про Державний бюджет України на 2026 рік", згідно з яким мінімальна зарплата перебуває на рівні 8 647 грн. Підвищувати цю суму у вересні не будуть, хоча деякі категорії працівників можуть розраховувати на зростання офіційних доходів.

Йдеться про педагогічних працівників, яким обіцяли підняти заробітну плату на 20%. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що молоді вчителі будуть отримувати від 12 800 грн, а люди з досвідом — від 17 000 грн "на руки".

Прожитковий мінімум також залишиться незмінним і перебуватиме на такому рівні для різних демографічних груп:

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дітей до 6 років — 2 817 грн;

дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

працездатних осіб — 3 328 грн;

пенсіонерів та осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Що буде з пенсіями у вересні

Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність — це 2 595 грн. Згідно з даними Пенсійного фонду, максимальна сума обчислюється у десятикратному розмірі — 25 950 грн. Водночас деякі пенсіонери дійсно отримають більше у вересні.

Загального перерахунку очікувати не варто, проте українцям, яким виповниться щонайменше 70 років, автоматично призначать надбавки. Йдеться про такі суми:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Ще додатково 1038 грн отримають самотні пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які потребують постійного догляду, згідно з рішенням медичної комісії. Такі особи не повинні мати працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати. Доплата встановлюється на рівні 40% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Нова банкнота номіналом 2 000 грн

З вересня 2026 року українці зможуть тримати у руках нову купюру номіналом 2 000 грн. Національний банк поповнить готівковий обіг, а громадяни будуть розраховуватися грошима за товари і послуги або накопичувати для великих витрат у майбутньому.

"Так само як у 2019 році економічні передумови привели до появи банкноти номіналом 1 000 гривень, у 2026 році вони сформували обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2 000 гривень", — пояснив очільник НБУ Андрій Пишний.

Введення в обіг нових банкнот допоможе державі зменшити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, банкам — оптимізувати касові процеси, представникам бізнесу — простіше здійснювати розрахунки з клієнтами, а населенню — зручніше зберігати великі суми.

Що буде з податками в Україні

Податкове навантаження на фізичних осіб і ФОПів підвищувати найближчим часом не планують. Підприємці на спрощеній системі продовжать сплачувати відсоток від доходу або фіксовані ставки, що залежать від соціальних стандартів. Йдеться про такі розміри податків для українців у вересні 2026 року:

військовий збір для ФОП 1 та 2 групи — 864,70 грн/міс.;

військовий збір для ФОП 3 групи — 1% від доходу;

єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 3 групи — 5% від доходу;

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн/міс.

Фізичні особи повинні сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору з офіційних доходів, плюс роботодавці регулярно поповнюють за своїх працівників державний бюджет єдиним соціальним внеском у розмірі 22% від заробітної плати (потрібно для нарахування страхового стажу).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який податок впливає на суму пенсії — ПФДО чи ЄСВ. Єдиний соціальний внесок збільшує страховий стаж людини, який використовують для розрахунку пенсійного забезпечення. А ПДФО лише поповнює державний бюджет.

Також Новини.LIVE розповідали, до яких змін готуватися педагогам у вересні 2026 року. Вчителям обіцяли підняти виплати на 20% у новому навчальному році. В такому разі загальне підвищення доходу складе 50%, оскільки 1 січня посадові оклади працівників зросли на 30%.