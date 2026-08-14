Оскарження рішень податкової служби: як можуть розширити права українців

Приймальня податкової служби. Фото: Google Maps

В Україні можуть змінитися правила оскарження рішень податкової. Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, який адаптує норми до стандартів ЗАП — закону "Про адміністративну процедуру". Водночас документ подадуть на розгляд Верховної Ради і лише після позитивного рішення народних депутатів процедура оскарження буде оновлена.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство фінансів України.

Що може змінитися для платників податків

Уряд ухвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону "Про адміністративну процедуру". Це частина євроінтеграції, оскільки Угодою про асоціацію з ЄС та Меморандумом щодо макрофінансової допомоги передбачена адаптація податкового законодавства до стандартів ЗАП.

Йдеться про запровадження таких правил для платників податків і єдиного соціального внеску:

право на оскарження не лише рішень контролюючого органу, але й дій та бездіяльності;

продовження строку оскарження більшості рішень до 30 календарних днів замість 10 днів (не поширюється на податкові повідомлення-рішення);

подання скарги до органу, який ухвалив рішення, а не до податкового органу вищого рівня;

встановлення строку на оскарження бездіяльності — не пізніше шести місяців з того дня, коли платник про неї дізнався;

можливість поновлення пропущеного строку на подання скарги — протягом 10 робочих днів після того, як минула поважна причина.

Передбачається, що нові правила суттєво підвищать ефективність та прозорість адміністрування податків в Україні, удосконалюючи механізми захисту прав платників. Зазначимо, для остаточного затвердження змін ухвалити законопроєкт повинна Верховна Рада — документ невдовзі подадуть на розгляд парламентарів.

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Зміни у фіскальних чеках

Раніше ми розповідали, що Мінфін оприлюднив проєкт змін до Положення №13, яке регулює форму і зміст розрахункових документів. Йдеться про фіскальні чеки з РРО/ПРРО. Плануються суттєві нововведення, однак вони покликані спростити діяльність ФОПів, а не навпаки.

Зміни, запропоновані Міністерством фінансів, передбачають:

скасування форми оплати "ІНШЕ" (збережуться готівкова і безготівкова форми);

уточнення щодо відображення в чеках комісії — саме для держателя платіжної картки, а не продавця;

скасування вимоги прописувати секунди в QR-кодах;

додавання міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI).

Це лише частина нововведень, які хочуть запровадити для представників бізнесу в питанні видачі розрахункових документів. Якщо проєкт Мінфіну буде схвалено, зміни наберуть чинності з 1 січня 2027 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть змінити правила для ФОПів на спрощеній системі. По-перше, частину підприємців 2 групи хочуть перевести на 3-тю (залежно від виду діяльності). По-друге, представникам 3 групи можуть підняти ставку єдиного податку з 5% до 10%.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може скористатися податковою соціальною пільгою. Йдеться про зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді офіційної зарплати. Тобто "на руки" працівники отримають більше, оскільки сума податку зменшується.