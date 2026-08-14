Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Законні скарги українців: до яких нововведень слід готуватися

Законні скарги українців: до яких нововведень слід готуватися

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 12:12
Оскарження рішень податкової служби: як можуть розширити права українців
Приймальня податкової служби. Фото: Google Maps

В Україні можуть змінитися правила оскарження рішень податкової. Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, який адаптує норми до стандартів ЗАП — закону "Про адміністративну процедуру". Водночас документ подадуть на розгляд Верховної Ради і лише після позитивного рішення народних депутатів процедура оскарження буде оновлена.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство фінансів України.

Що може змінитися для платників податків

Уряд ухвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону "Про адміністративну процедуру". Це частина євроінтеграції, оскільки Угодою про асоціацію з ЄС та Меморандумом щодо макрофінансової допомоги передбачена адаптація податкового законодавства до стандартів ЗАП.

Йдеться про запровадження таких правил для платників податків і єдиного соціального внеску:

  • право на оскарження не лише рішень контролюючого органу, але й дій та бездіяльності;
  • продовження строку оскарження більшості рішень до 30 календарних днів замість 10 днів (не поширюється на податкові повідомлення-рішення);
  • подання скарги до органу, який ухвалив рішення, а не до податкового органу вищого рівня;
  • встановлення строку на оскарження бездіяльності — не пізніше шести місяців з того дня, коли платник про неї дізнався;
  • можливість поновлення пропущеного строку на подання скарги — протягом 10 робочих днів після того, як минула поважна причина.

Передбачається, що нові правила суттєво підвищать ефективність та прозорість адміністрування податків в Україні, удосконалюючи механізми захисту прав платників. Зазначимо, для остаточного затвердження змін ухвалити законопроєкт повинна Верховна Рада — документ невдовзі подадуть на розгляд парламентарів.

Читайте також:

Зміни у фіскальних чеках

Раніше ми розповідали, що Мінфін оприлюднив проєкт змін до Положення №13, яке регулює форму і зміст розрахункових документів. Йдеться про фіскальні чеки з РРО/ПРРО. Плануються суттєві нововведення, однак вони покликані спростити діяльність ФОПів, а не навпаки.

Зміни, запропоновані Міністерством фінансів, передбачають:

  • скасування форми оплати "ІНШЕ" (збережуться готівкова і безготівкова форми);
  • уточнення щодо відображення в чеках комісії — саме для держателя платіжної картки, а не продавця;
  • скасування вимоги прописувати секунди в QR-кодах;
  • додавання міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI).

Це лише частина нововведень, які хочуть запровадити для представників бізнесу в питанні видачі розрахункових документів. Якщо проєкт Мінфіну буде схвалено, зміни наберуть чинності з 1 січня 2027 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть змінити правила для ФОПів на спрощеній системі. По-перше, частину підприємців 2 групи хочуть перевести на 3-тю (залежно від виду діяльності). По-друге, представникам 3 групи можуть підняти ставку єдиного податку з 5% до 10%.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може скористатися податковою соціальною пільгою. Йдеться про зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді офіційної зарплати. Тобто "на руки" працівники отримають більше, оскільки сума податку зменшується.

Податкова служба законопроєкт скарги оскарження нововведення
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації