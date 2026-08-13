Реквізити у фіскальних чеках можуть змінитися: до чого готуватися бізнесу у 2027 році

Банківська картка і термінал. Фото: Новини.LIVE

Представникам бізнесу варто приготуватися до чергових змін найближчим часом. Для ФОП в Україні існує чимало правил, порушення яких тягне за собою суворі покарання. Зокрема необхідно дотримуватися вимог стосовно форми фіскальних чеків, виданих реєстраторами розрахункових операцій. А незабаром обов’язкові реквізити можуть переглянути.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як хочуть змінити фіскальні чеки РРО/ПРРО в Україні.

Новий проєкт змін від Мінфіну

Попереднє масштабне оновлення реквізитів фіскального чека відбулося 1 березня 2025 року. Тоді запровадили чимало змін, які викликали незадоволення підприємців. Однак представникам бізнесу довелося змиритися з нововведеннями та дотримуватися вимог, аби не натрапити на великі штрафи.

Тепер у Міністерстві фінансів знову запланували перегляд правил стосовно форми та змісту розрахункових документів. Відповідний проєкт змін до Положення №13 оприлюднили на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади. Набуття чинності передбачається 1 січня 2027 року.

Основні зміни у фіскальних чеках

Що цікаво, Мінфін пропонує виправити або взагалі прибрати деякі нововведення, запроваджені у 2025 році. Наприклад, замість трьох варіантів форм оплати може залишитися два: з переліку зникне рядок "ІНШЕ", а готівкова і безготівкова форми збережуться.

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Ще одна потенційна зміна — відображення в чеку саме тієї комісії, яку сплачує держатель платіжної картки, а не продавець. Бо чинні норми містять неоднозначність і не відповідають на питання, яку суму показувати в розрахунковому документі.

Чимало ФОПів скаржилися на вимогу прописувати в чеках точний час із секундами. Мінфін дослухався до звернень підприємців, але тільки наполовину — формат спростять лише для QR-кодів. Тому важливо не ігнорувати обов’язковий реквізит, аби не стикнутися з претензіями контролюючого органу.

Інше важливе нововведення — додавання міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI). Це торкнеться окремої категорії продавців, які реалізують товари за кодами 8517130000 та 8517140000. Передбачається, що вимога допоможе боротися з нелегальним ввезенням/обігом засобів зв’язку в Україні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з ФОП загрожує позбавлення волі у 2026 році. Порушення законів карається не лише адміністративною відповідальністю, але й кримінальною. Ми розібралися, за які злочини доведеться суворо відповідати підприємцям.

Також Новини.LIVE розповідали, що Укрпошта скасувала вимогу вказувати РНОКПП в чеках для більшості готівкових платежів. Зокрема йдеться про оплату комунальних послуг на суму до 5 000 грн, поповнення мобільних рахунків тощо. Плюс компанія маскуватиме частину номерів банківських карток.