Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Форма фіскального чека може змінитися: 4 головні нововведення

Форма фіскального чека може змінитися: 4 головні нововведення

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 15:05
Реквізити у фіскальних чеках можуть змінитися: до чого готуватися бізнесу у 2027 році
Банківська картка і термінал. Фото: Новини.LIVE

Представникам бізнесу варто приготуватися до чергових змін найближчим часом. Для ФОП в Україні існує чимало правил, порушення яких тягне за собою суворі покарання. Зокрема необхідно дотримуватися вимог стосовно форми фіскальних чеків, виданих реєстраторами розрахункових операцій. А незабаром обов’язкові реквізити можуть переглянути.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як хочуть змінити фіскальні чеки РРО/ПРРО в Україні.

Новий проєкт змін від Мінфіну

Попереднє масштабне оновлення реквізитів фіскального чека відбулося 1 березня 2025 року. Тоді запровадили чимало змін, які викликали незадоволення підприємців. Однак представникам бізнесу довелося змиритися з нововведеннями та дотримуватися вимог, аби не натрапити на великі штрафи.

Тепер у Міністерстві фінансів знову запланували перегляд правил стосовно форми та змісту розрахункових документів. Відповідний проєкт змін до Положення №13 оприлюднили на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади. Набуття чинності передбачається 1 січня 2027 року.

Основні зміни у фіскальних чеках

Що цікаво, Мінфін пропонує виправити або взагалі прибрати деякі нововведення, запроваджені у 2025 році. Наприклад, замість трьох варіантів форм оплати може залишитися два: з переліку зникне рядок "ІНШЕ", а готівкова і безготівкова форми збережуться.

Читайте також:

Ще одна потенційна зміна — відображення в чеку саме тієї комісії, яку сплачує держатель платіжної картки, а не продавець. Бо чинні норми містять неоднозначність і не відповідають на питання, яку суму показувати в розрахунковому документі.

Чимало ФОПів скаржилися на вимогу прописувати в чеках точний час із секундами. Мінфін дослухався до звернень підприємців, але тільки наполовину — формат спростять лише для QR-кодів. Тому важливо не ігнорувати обов’язковий реквізит, аби не стикнутися з претензіями контролюючого органу.

Інше важливе нововведення — додавання міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI). Це торкнеться окремої категорії продавців, які реалізують товари за кодами 8517130000 та 8517140000. Передбачається, що вимога допоможе боротися з нелегальним ввезенням/обігом засобів зв’язку в Україні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з ФОП загрожує позбавлення волі у 2026 році. Порушення законів карається не лише адміністративною відповідальністю, але й кримінальною. Ми розібралися, за які злочини доведеться суворо відповідати підприємцям.

Також Новини.LIVE розповідали, що Укрпошта скасувала вимогу вказувати РНОКПП в чеках для більшості готівкових платежів. Зокрема йдеться про оплату комунальних послуг на суму до 5 000 грн, поповнення мобільних рахунків тощо. Плюс компанія маскуватиме частину номерів банківських карток.

Мінфін ФОП підприємці чеки РРО
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації