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Главная Экономика Форма фискального чека может измениться: 4 главные нововведения

Форма фискального чека может измениться: 4 главные нововведения

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 15:05
Реквизиты в фискальных чеках могут измениться: к чему готовиться бизнесу в 2027 году
Банковская карта и терминал. Фото: Новини.LIVE

Представителям бизнеса следует подготовиться к очередным изменениям в ближайшее время. Для ФЛП в Украине существует немало правил, нарушение которых влечет за собой строгие наказания. В частности необходимо соблюдать требования к форме фискальных чеков, выдаваемых регистраторами расчетных операций. А в скором времени обязательные реквизиты могут быть пересмотрены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как планируют изменить фискальные чеки РРО/ПРРО в Украине.

Новый проект изменений от Минфина

Предыдущее масштабное обновление реквизитов фискального чека состоялось 1 марта 2025 года. Тогда было введено немало изменений, которые вызвали недовольство предпринимателей. Однако представителям бизнеса пришлось смириться с нововведениями и соблюдать требования, дабы не столкнуться с крупными штрафами.

Теперь в Министерстве финансов вновь запланировали пересмотр правил относительно формы и содержания расчетных документов. Соответствующий проект изменений в Положение № 13 опубликовали на официальном сайте центрального органа исполнительной власти. Вступление в силу предусмотрено 1 января 2027 года.

Основные изменения в фискальных чеках

Что интересно, Минфин предлагает исправить или вообще убрать некоторые нововведения, введенные в 2025 году. Например, вместо трех вариантов форм оплаты может остаться два: из перечня исчезнет строка "ІНШЕ", а наличная и безналичная формы сохранятся.

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Еще одно потенциальное изменение — отражение в чеке именно той комиссии, которую платит держатель платежной карты, а не продавец. Ведь действующие нормы содержат неоднозначность и не дают ответа на вопрос, какую сумму указывать в расчетном документе.

Немало ФЛП жаловались на требование указывать в чеках точное время с секундами. Минфин прислушался к обращениям предпринимателей, но только наполовину — формат упростят лишь для QR-кодов. Поэтому важно не игнорировать обязательный реквизит, чтобы не столкнуться с претензиями контролирующего органа.

Еще одно важное нововведение — добавление международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI). Это коснется отдельной категории продавцов, реализующих товары по кодам 8517130000 и 8517140000. Предполагается, что требование поможет бороться с незаконным ввозом/оборотом средств связи в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из ФЛП грозит лишение свободы в 2026 году. Нарушение законов наказывается не только административной, но и уголовной ответственностью. Мы разобрались, за какие преступления предпринимателям придется строго отвечать.

Также Новини.LIVE сообщали, что Укрпошта отменила требование указывать РНОКПП в чеках для большинства наличных платежей. В частности речь идет об оплате коммунальных услуг на сумму до 5 000 грн, пополнении мобильных счетов и пр. Кроме того, компания будет маскировать часть номеров банковских карт.

Минфин ФЛП предприниматели чеки РРО
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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