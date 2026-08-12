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Главная Экономика Укрпочта упростила правила оплаты коммунальных услуг: что изменилось

Укрпочта упростила правила оплаты коммунальных услуг: что изменилось

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 17:12
Оплата коммунальных услуг без РНОКПП и защита карт: новые правила Укрпочты
Почтовый оператор в отделении Укрпочты. Фото: Новини.LIVE.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" принимает решение в интересах клиентов и отменяет обязательное требование предъявлять налоговую карточку при большинстве платежей наличными. Кроме того, компания вводит маскировку номеров банковских карт плательщиков для защиты их персональных данных.

Об этом сообщил генеральный директор компании "Укрпочта" Игорь Смилянский, передают Новини.LIVE.

Когда РНОКПП больше не будут требовать

По словам Смилянского, нововведения вступят в силу уже с 13 августа. После доработки IТ-систем и подготовки юридической базы Укрпочта перестанет запрашивать РНОКПП при осуществлении наличных операций:

  • оплата коммунальных услуг на сумму до 5 000 гривен (кроме уплаты налогов, где код является обязательным по законодательству);
  • пополнение счетов мобильной связи;
  • пополнение банковских карт на сумму до 5 000 гривен.

В то же время при оплате услуг непосредственно банковской картой требование о предоставлении РНОКПП остается в силе в соответствии с нормами Нацбанка.

Маскировка номеров карт и защита данных

Еще одним нововведением станет скрытие части номера банковской карты плательщиков коммунальных услуг в чеках и квитанциях.

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Этот шаг направлен на защиту личной информации клиентов почтового оператора. Маскировка номеров начнет действовать сразу после завершения технической настройки программного обеспечения.

Конфликт с регулятором и потери прибыли

Принятию этих решений предшествовала публичная дискуссия между почтовым оператором и Национальным банком Украины. По словам Смилянского, предыдущие строгие требования, введенные после проверки НБУ, привели к потере миллионов гривен прибыли из-за сокращения количества оказанных услуг.

Почтовый оператор официально обратился к НБУ с просьбой дать разрешение на обнародование результатов регуляторной проверки, чтобы общественность получила исчерпывающее объяснение первопричин введения непопулярных ограничений. Текущий формат публичной коммуникации в компании назвали наиболее эффективным инструментом для быстрой защиты интересов потребителей.

Недавно Новини.LIVE рассказывали об особенностях внутренних ячеек в отделениях Укрпочты. По словам компании, отныне необходимо стоять в очереди, чтобы получить свою посылку. Новые ячейки уже установлены в Киеве и других областных центрах Украины.

Также Новини.LIVE сообщали о том, необходимо ли снимать детей с регистрации ради субсидий. Эксперты отмечают, что проживающие дети не являются основанием для отказа в предоставлении субсидии. По словам адвоката, субсидия может рассчитываться с учетом фактического состава домохозяйства.

НБУ Укрпошта код
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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