Внутренние почтоматы Укрпочты: как уже работает выдача в 15 областях

Люди в очереди, отделение «Укрпочты». Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

О длинных очередях в отделениях можно забыть. Укрпочта расширяет формат обслуживания клиентов. Национальный оператор развертывает сеть внутренних почтоматов. Ячейки и почтоматы почтового оператора уже охватывают 15 областей Украины.

Об этом сообщает Укрпочта, передают Новини.LIVE.

Ячейки в отделениях и почтоматы — в чём разница

По принципу работы ячейки в отделениях почти ничем не отличаются от уличных почтоматов, однако все же имеют свои особенности.

В отличие от обычных уличных почтоматов:

система выделяет нужное вам отправление и отправляет его сразу в ячейку.

внутренние ячейки находятся внутри помещений. Соответственно, забрать посылку можно только в рабочее время конкретного отделения.

чтобы забрать отправление, нужно просто подойти к ячейке, ввести SMS-код и забрать коробку. Помощь сотрудников почты не требуется.

Где уже работает сервис

Новые ячейки быстрой выдачи уже установлены в Киеве, Днепре, Харькове и других областных центрах Украины.

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Для тех, кому помимо получения посылки нужны накладные на посылки или другие услуги Укрпочты, традиционное обслуживание через операторов остается доступным в полном объеме.

Доставка на следующий день возможна

Запуск и расширение сети внутренних пунктов — лишь одна из нескольких составляющих процесса модернизации, который сейчас проходит Укрпочта. Существенное сокращение времени выдачи посылок непосредственно в отделениях стало возможным благодаря нововведениям.

Почтовый оператор полностью автоматизировал свои сортировочные хабы и центры по всей территории Украины. Была создана новая современная инфраструктура. Теперь потенциальная пропускная способность позволяет обрабатывать до 3 миллионов посылок в сутки.

Именно эта автоматизация процессов позволила существенно ускорить общее движение посылок по стране и обеспечить максимально четкие и прогнозируемые сроки доставки. Сейчас на большинстве городских направлений отправления доходят до получателя уже на следующий день после отправки, что выводит сервис почтового оператора на новый уровень.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что Укрпочта не будет повышать плату за доставку для жителей небольших населенных пунктов. Почтовый оператор отменил плату в размере дополнительных 45 гривен за пользование передвижными отделениями. Однако отметили, что цена на курьерскую доставку вынужденно вырастет.

Также Новини.LIVE сообщали об изменениях, которые могут вступить в силу уже в августе при переводе средств. Новые правила коснутся вновь созданных индивидуальных предпринимателей и предпринимателей, которые длительное время не осуществляли активную деятельность. В случае необходимости предприниматели и компании смогут обратиться в банк с заявлением о повышении лимита.