Получать посылки Укрпочты станет удобнее: какие изменения для клиентов готовит оператор

Укрпочта готовит улучшения для клиентов. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Укрпочта расширяет сеть внутренних почтоматов. Сейчас они уже работают во Львовской и Ивано-Франковской областях, а вскоре появятся также в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, компания отменила доплату в размере 45 гривен за доставку отправлений в села и сделала доставку в почтоматы бесплатной.

О том, что изменится для клиентов Укрпочты, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на генерального директора национального оператора почтовой связи Украины Игоря Смилянского.

Где появятся новые почтоматы Укрпочты

Он отметил, что компания активно устанавливает новые почтоматы, чтобы украинцы могли получать свои посылки быстрее, проще и без лишних очередей. Следующим шагом станет установка еще 66 ячеек быстрой выдачи.

Однако темпы работ будут зависеть от ситуации с безопасностью, ведь часть оборудования устанавливается в регионах, расположенных недалеко от зоны боевых действий. На данный момент планируется установить:

27 ячеек в Полтавской области;

13 — в Сумской;

26 — в Харьковской.

Такие почтоматы находятся прямо в отделениях Укрпочты и работают в те же часы, что и само отделение. Когда посылка поступает, клиент получает SMS с кодом. Его нужно ввести на панели почтомата, после чего нужный ячейка автоматически откроется.

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Забрать отправление можно самостоятельно без мобильного приложения, Bluetooth или какой-либо дополнительной авторизации. В компании отмечают, что этот формат уже хорошо себя зарекомендовал.

По их данным, в отделениях, где установлены внутренние почтоматы, примерно 70% всех посылок люди получают именно через ячейки быстрой выдачи. Это позволяет сократить время ожидания, избежать очередей и сделать процесс получения значительно более удобным.

Помимо внутренних почтоматов, Укрпочта продолжает устанавливать и внешние. В дальнейшем компания планирует увеличить их количество до более чем тысячи по всей Украине. На сегодняшний день уже работают 310 внутренних ячеек из 600, которые планируется установить.

Доставка в села станет дешевле

Ранее компания также сообщила ещё об одном положительном изменении. Отныне жителям сел больше не придётся платить дополнительные 45 гривен за доставку через передвижные отделения. Раньше именно эта надбавка делала доставку дороже для жителей небольших населённых пунктов.

Теперь стоимость доставки в села, где работает отделение Укрпочты или есть пункт обслуживания, будет такой же, как и для городов. Таким решением компания унифицировала тарифы для всех клиентов независимо от места проживания.

Доставка в почтоматы без доплат

Еще одно изменение касается доставки в почтоматы. Отныне за эту услугу не нужно будет доплачивать — она будет предоставляться без каких-либо дополнительных наценок.

Вместе с этим Укрпочта сообщила о незначительном подорожании курьерской доставки. Из-за увеличения расходов на топливо и логистику ее стоимость вырастет, но лишь на 5 гривен.

В компании уверяют, что даже после этого курьерская доставка останется одной из самых доступных в Украине, а базовый тариф в 50 гривен будет одинаково действовать как для городских, так и для сельских отправлений.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам следует внимательно проверять документы перед отправкой международных посылок. Если в них будут ошибки или неверные данные, отправление могут не пропустить через границу и вернуть обратно. Чтобы груз из Европы без проблем прошел таможню, все документы должны быть заполнены правильно.

Также Новини.LIVE сообщали, что 30 марта правительство одобрило три законодательные инициативы, касающиеся налогов, банков и онлайн-покупок. Среди предложенных изменений — новые правила для международных посылок. Их планируют облагать налогом независимо от стоимости, хотя для отдельных случаев предусмотрены исключения.