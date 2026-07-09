Отримувати посилки Укрпошти стане комфортніше: які зміни для клієнтів готує оператор

Укрпошта готує покращення для клієнтів. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Укрпошта розширює мережу внутрішніх поштоматів. Зараз вони вже працюють у Львівській та Івано-Франківській областях, а незабаром з'являться ще й на Полтавщині, Сумщині та Харківщині. Крім цього, компанія скасувала доплату в 45 гривень за доставку відправлень у села та зробила доставку до поштоматів без додаткових платежів.

Про те, що зміниться для клієнтів Укрпошти, Розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на генерального директора національного оператора поштового зв'язку України Ігора Смілянського.

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Де з’являться нові поштомати Укрпошти

Він зазначив, що компанія активно встановлює нові поштомати, щоб українці могли отримувати свої посилки швидше, простіше та без зайвих черг. Наступним кроком стане встановлення ще 66 комірок швидкої видачі.

Однак темпи робіт залежатимуть від ситуації з безпекою, адже частину обладнання монтують у регіонах, які знаходяться неподалік зони бойових дій. Наразі планується встановити:

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27 комірок у Полтавській області;

13 — у Сумській;

26 — у Харківській.

Такі поштомати знаходяться прямо у відділеннях Укрпошти й працюють у той самий час, що й саме відділення. Коли посилка надходить, клієнт отримує SMS із кодом. Його потрібно ввести на панелі поштомата, після чого потрібна комірка автоматично відкриється.

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Забрати відправлення можна самостійно без мобільного застосунку, Bluetooth чи будь-якої додаткової авторизації. У компанії кажуть, що цей формат уже добре себе зарекомендував.

За їхніми даними, у відділеннях, де встановлені внутрішні поштомати, приблизно 70% усіх посилок люди отримують саме через комірки швидкої видачі. Це дозволяє скоротити час очікування, уникнути черг і зробити процес отримання значно зручнішим.

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Окрім внутрішніх поштоматів, Укрпошта продовжує встановлювати й зовнішні. Надалі компанія планує розширити їх кількість до понад тисячі по всій Україні. На сьогодні вже працюють 310 внутрішніх комірок із 600, які заплановано встановити.

Доставка до сіл стане дешевшою

Раніше компанія також повідомила ще про одну позитивну зміну. Відтепер мешканцям сіл більше не доведеться платити додаткові 45 гривень за доставку через пересувні відділення. Раніше саме ця надбавка робила доставку дорожчою для жителів невеликих населених пунктів.

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Тепер вартість доставки до сіл, де працює відділення Укрпошти або є пункт обслуговування, буде такою самою, як і для міст. Таким рішенням компанія зробила тарифи однаковими для всіх клієнтів незалежно від місця проживання.

Доставка до поштоматів без доплат

Ще одна зміна стосується доставки у поштомати. Відтепер за цю послугу не потрібно буде доплачувати — вона надаватиметься без жодних додаткових націнок.

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Разом із цим Укрпошта повідомила про незначне подорожчання кур'єрської доставки. Через збільшення витрат на пальне та логістику її вартість зросте, але лише на 5 гривень.

У компанії запевняють, що навіть після цього кур'єрська доставка залишатиметься однією з найдоступніших в Україні, а базовий тариф у 50 гривень однаково діятиме як для міських, так і для сільських відправлень.

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Раніше Новини.LIVE писали, що українцям варто уважно перевіряти документи перед відправленням міжнародних посилок. Якщо в них будуть помилки або неправдиві дані, відправлення можуть не пропустити через кордон і повернути назад. Щоб вантаж із Європи без проблем пройшов митницю, усі документи мають бути заповнені правильно.

Також Новини.LIVE розповідали, що 30 березня уряд схвалив три законодавчі ініціативи, які стосуються податків, банків і онлайн-покупок. Серед запропонованих змін — нові правила для міжнародних посилок. Їх планують оподатковувати незалежно від вартості, хоча для окремих випадків передбачили винятки.