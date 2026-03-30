Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ціна не матиме значення: уряд готує зміни для посилок з-за кордону

Ціна не матиме значення: уряд готує зміни для посилок з-за кордону

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 16:10
Міжнародні посилки планують оподатковувати незалежно від їх вартості. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

30 березня Кабінет Міністрів України затвердив пакет із трьох законодавчих ініціатив, які стосуються податків, банківської сфери та онлайн-торгівлі. Особливу увагу приділили посилкам з-за кордону. Тепер їх пропонують оподатковувати незалежно від вартості, але є й одне виключення.

Про те, як будуть оподатковуватись міжнародні посилки в Україні та які виключення передбачають нові правила, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство фінансів України.

Навіть найдешевші посилки з-за кордону в Україну будуть оподатковуватись

Уряд пропонує запровадити нарахування ПДВ на всі імпортні товари, які надходять в Україну поштою або через експрес-доставку — незалежно від їхньої вартості. 

Тобто податок можуть почати застосовувати навіть до найдешевших покупок, починаючи від 0 євро. Такий підхід відповідає практиці Європейського Союзу, де подібні правила діють із 2021 року. У Кабміні пояснюють, що ці зміни мають вирішити кілька проблем: 

  1. Збільшення надходжень до державного бюджету, зокрема для фінансування оборони.
  2. Боротьба зі схемами заниження митної вартості товарів і, як наслідок, зменшення податкових зобов’язань. 
  3. Створення рівних умов конкуренції між українськими підприємцями та іноземними продавцями, які раніше мали податкові переваги. 

При цьому податок планують нараховувати автоматично — він буде включений у вартість товару ще на етапі покупки, наприклад на маркетплейсі.

Коли можуть запровадити зміни та які виключення передбачає законопроєкт

Згідно із законопроєктом, нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2027 року. Із цього моменту ПДВ застосовуватиметься до всіх імпортованих товарів незалежно від їхньої ціни. 

Водночас передбачено виняток — це посилки некомерційного характеру вартістю до 45 євро (наприклад, подарунки або речі для особистого користування). Станом на 30 березня 2026 року — це близько 2 271 грн. Вони не підлягатимуть оподаткуванню, але лише за умови, що вони не пов’язані з оплатою і не мають комерційної мети.

Що зміниться для покупців товарів за кордоном

Новий механізм передбачає, що оператор електронної платформи, незалежно від країни, де він зареєстрований, одразу включатиме ПДВ у вартість товару і самостійно перераховуватиме його до державного бюджету України. 

Для покупця процедура отримання посилки не зміниться. Доставка надходитиме логістичною службою за звичною схемою.

Якщо покупець вирішить відмовитися від товару, наприклад через пошкодження, посилку можна буде повернути продавцю, а кошти — разом із ПДВ — відшкодує платформа.

Також залишать і альтернативний варіант, коли товар був проданий без нарахованого ПДВ, податок зможе стягнути логістичний оператор під час доставки та перерахувати його до бюджету.

Обидві моделі (як через продавця, так і через отримувача) дозволяють уникнути прямої взаємодії покупця з митними органами. Водночас це означає більше адміністративного навантаження для маркетплейсів і служб доставки.

Уряд уже співпрацює з усіма учасниками процесу, щоб впровадження нових правил було максимально зручним для громадян і не створювало додаткових складнощів під час отримання посилок.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців навіть не здогадуються, що подарунки потрібно декларувати, а інколи ще й платити з них податок. Це правило спрацьовує, якщо їх вартість перевищує встановлений мінімум. А от для грошових подарунків обмежень немає.

Також Новини.LIVE повідомляли, що чимало людей заробляють на перепродажі товарів — замовляють їх із Китаю чи маркетплейсів і продають далі. Але через незнання правил або неуважність можна отримати штраф, а товар взагалі можуть забрати ще на кордоні.

податки торгівля посилки
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації