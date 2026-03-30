Ціна не матиме значення: уряд готує зміни для посилок з-за кордону

Міжнародні посилки планують оподатковувати незалежно від їх вартості.

30 березня Кабінет Міністрів України затвердив пакет із трьох законодавчих ініціатив, які стосуються податків, банківської сфери та онлайн-торгівлі. Особливу увагу приділили посилкам з-за кордону. Тепер їх пропонують оподатковувати незалежно від вартості, але є й одне виключення.

Про те, як будуть оподатковуватись міжнародні посилки в Україні та які виключення передбачають нові правила, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство фінансів України.

Навіть найдешевші посилки з-за кордону в Україну будуть оподатковуватись

Уряд пропонує запровадити нарахування ПДВ на всі імпортні товари, які надходять в Україну поштою або через експрес-доставку — незалежно від їхньої вартості.

Тобто податок можуть почати застосовувати навіть до найдешевших покупок, починаючи від 0 євро. Такий підхід відповідає практиці Європейського Союзу, де подібні правила діють із 2021 року. У Кабміні пояснюють, що ці зміни мають вирішити кілька проблем:

Збільшення надходжень до державного бюджету, зокрема для фінансування оборони. Боротьба зі схемами заниження митної вартості товарів і, як наслідок, зменшення податкових зобов’язань. Створення рівних умов конкуренції між українськими підприємцями та іноземними продавцями, які раніше мали податкові переваги.

При цьому податок планують нараховувати автоматично — він буде включений у вартість товару ще на етапі покупки, наприклад на маркетплейсі.

Коли можуть запровадити зміни та які виключення передбачає законопроєкт

Згідно із законопроєктом, нові правила можуть запрацювати з 1 січня 2027 року. Із цього моменту ПДВ застосовуватиметься до всіх імпортованих товарів незалежно від їхньої ціни.

Водночас передбачено виняток — це посилки некомерційного характеру вартістю до 45 євро (наприклад, подарунки або речі для особистого користування). Станом на 30 березня 2026 року — це близько 2 271 грн. Вони не підлягатимуть оподаткуванню, але лише за умови, що вони не пов’язані з оплатою і не мають комерційної мети.

Що зміниться для покупців товарів за кордоном

Новий механізм передбачає, що оператор електронної платформи, незалежно від країни, де він зареєстрований, одразу включатиме ПДВ у вартість товару і самостійно перераховуватиме його до державного бюджету України.

Для покупця процедура отримання посилки не зміниться. Доставка надходитиме логістичною службою за звичною схемою.

Якщо покупець вирішить відмовитися від товару, наприклад через пошкодження, посилку можна буде повернути продавцю, а кошти — разом із ПДВ — відшкодує платформа.

Також залишать і альтернативний варіант, коли товар був проданий без нарахованого ПДВ, податок зможе стягнути логістичний оператор під час доставки та перерахувати його до бюджету.

Обидві моделі (як через продавця, так і через отримувача) дозволяють уникнути прямої взаємодії покупця з митними органами. Водночас це означає більше адміністративного навантаження для маркетплейсів і служб доставки.

Уряд уже співпрацює з усіма учасниками процесу, щоб впровадження нових правил було максимально зручним для громадян і не створювало додаткових складнощів під час отримання посилок.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців навіть не здогадуються, що подарунки потрібно декларувати, а інколи ще й платити з них податок. Це правило спрацьовує, якщо їх вартість перевищує встановлений мінімум. А от для грошових подарунків обмежень немає.

Також Новини.LIVE повідомляли, що чимало людей заробляють на перепродажі товарів — замовляють їх із Китаю чи маркетплейсів і продають далі. Але через незнання правил або неуважність можна отримати штраф, а товар взагалі можуть забрати ще на кордоні.