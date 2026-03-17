Українці мають сплачувати податки з грошових подарунків: ставки у 2026 році

Купюри гривні різних номіналів у конверті.

Не всі українці знають, що закон вимагає декларувати подарунки і в деяких випадках сплачувати податки. Це зобов’язання настає в разі перевищення мінімального порогу вартості. Однак якщо йдеться про гроші, то жодних лімітів немає.

адвоката Богдана Янківа.

Реклама

Оподаткування грошових подарунків

Згідно зі статтею 165.1.39 Податкового кодексу, вартість дарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань) підлягає декларуванню та оподаткуванню в частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати на місяць, встановленої на 1 січня звітного року.

Іншими словами, жодних фінансових наслідків не виникає, якщо людина отримала подарунок у негрошовій формі вартістю до 2 161,75 грн. Йдеться про якісь предмети/товари, сертифікати, призи тощо. Однак для виплат у будь-якій сумі діє виняток із правила.

"Гроші оподатковуються повністю, незалежно від суми. Жодного мінімуму не передбачено. Навіть якщо роботодавець вирішить подарувати працівнику 500 грн до свята — ця сума підлягає оподаткуванню в повному обсязі", — констатував Богдан Янків.

Які ставки податку на подарунки

Грошові виплати у вигляді подарунків оподатковують за загальними правилами, зокрема у 2026 році діють такі ставки:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Тож українцям варто подумати, перш ніж погодитися прийняти презент у грошовій формі. Звісно, на практиці дуже мала частка громадян виконують це зобов’язання. А контролюючий орган, тобто Державна податкова служба, не займається перевіркою подібних випадків, бо відсутні докази порушення. Принаймні, коли мова йде про невеликі суми.

Нагадаємо, деяким українцям можуть нарахувати податок на спадок за максимальною ставкою 23%. Це відбувається, якщо у справі присутні іноземні документи або людина змінила громадянство.

Також ми писали, що більшість українців не повинні декларувати кошти за програмою "Національний кешбек", однак на публічних службовців цей обов’язок поширюється станом на 2026 рік.

Часті запитання

Оподаткування подарунків від родичів

Ставки податку на подарунки у 2026 році також залежать від особи дарувальника. Згідно зі статтею 174 ПКУ, якщо презент надійшов від родича першого та другого ступенів споріднення, то ставка дорівнює нулю. Йдеться про дітей, чоловіка, дружину, батьків, рідних братів і сестер, бабусь і дідусів.

Податок на подарунки від нерезидента

Для подарунків від фізичних осіб-нерезидентів діє окремий податковий режим. Стаття 174.2.3 ПКУ говорить, що вартість будь-якої речі оподатковується за загальною ставкою, а не пільговою. Тобто українці повинні заплатити 18% ПДФО та 5% військового збору, а правило "25% мінімальної зарплати" не застосовується.