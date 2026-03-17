Украинцы должны платить налоги с денежных подарков: ставки в 2026 году

Купюры гривны разных номиналов в конверте.

Не все украинцы знают, что закон требует декларировать подарки и в некоторых случаях уплачивать налоги. Это обязательство наступает в случае превышения минимального порога стоимости. Однако если речь идет о деньгах, то никаких лимитов нет.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.

Налогообложение денежных подарков

Согласно статье 165.1.39 Налогового кодекса, стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований) подлежит декларированию и налогообложению в части, не превышающей 25% одной минимальной заработной платы в месяц, установленной на 1 января отчетного года.

Иными словами, никаких финансовых последствий не возникает, если человек получил подарок в неденежной форме стоимостью до 2 161,75 грн. Речь идет о каких-то предметах/товарах, сертификатах, призах и т. п. Однако для выплат в любой сумме действует исключение из правила.

"Деньги облагаются налогом полностью, независимо от суммы. Никакого минимума не предусмотрено. Даже если работодатель решит подарить сотруднику 500 грн к празднику — эта сумма подлежит налогообложению в полном объеме", — констатировал Богдан Янкив.

Какие ставки налога на подарки

Денежные выплаты в виде подарков облагаются налогом по общим правилам, в частности в 2026 году действуют такие ставки:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Поэтому украинцам стоит подумать, прежде чем согласиться принять презент в денежной форме. Конечно, на практике очень малая доля граждан выполняют это обязательство. А контролирующий орган, то есть Государственная налоговая служба, не занимается проверкой подобных случаев, ведь отсутствуют доказательства нарушения. По крайней мере, когда речь идет о небольших суммах.

Напомним, некоторым украинцам могут начислить налог на наследство по максимальной ставке 23%. Это происходит, если в деле присутствуют иностранные документы или человек сменил гражданство.

Также мы писали, что большинство украинцев не должны декларировать деньги по программе "Национальный кэшбэк", однако на публичных служащих эта обязанность распространяется по состоянию на 2026 год.

Частые вопросы

Налогообложение подарков от родственников

Ставки налога на подарки в 2026 году также зависят от личности дарителя. Согласно статье 174 НКУ, если презент поступил от родственника первой и второй степени родства, то ставка равна нулю. Речь идет о детях, муже, жене, родителях, родных братьях и сестрах, бабушках и дедушках.

Налог на подарки от нерезидента

Для подарков от физических лиц-нерезидентов действует отдельный налоговый режим. Статья 174.2.3 НКУ гласит, что стоимость любой вещи облагается налогом по общей ставке, а не льготной. То есть украинцы должны заплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а правило "25% минимальной зарплаты" не применяется.