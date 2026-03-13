ФЛП на общей системе — какие ставки налогов обязательно надо заплатить в 2026

Налоги ФЛП на общей системе включают НДФЛ и военный сбор. Фото: НБУ, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Все физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги, поскольку это предусмотрено украинским законодательством. Однако обязательные платежи ФЛП на общей системе отличаются от сумм, которыми пополняют государственный бюджет единщики.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

Реклама

Читайте также:

Налоги ФЛП на общей системе

Предприниматели на ОСН (общая система налогообложения) должны регулярно платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор и единый социальный взнос (ЕСВ), а также в отдельных случаях — налог на добавленную стоимость и акцизный налог.

Размеры ставок находятся на таком уровне в 2026 году:

В целом обязательный платеж за отчетный период должен составлять 23% от прибыли. Для сравнения, ФЛП 3 группы упрощенной системы платит всего 6% от оборота. А общесистемщики должны начислять налоги с разницы между полученной выручкой и документально подтвержденными расходами.

Ограничения на уплату ЕСВ

Единый социальный взнос не входит в перечень обязательных платежей, поскольку в некоторых случаях ФЛП избегают начисления. Если предприниматель имел доход в конкретном месяце или квартале, то размер ЕСВ не может быть меньше 22% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года:

1 902,34 грн — за месяц;

5 707,02 грн — за квартал.

ФЛП на общей системе могут рассчитывать на льготу в случае отсутствия прибыли. Вопрос уплаты остается на усмотрение бизнесмена, однако стоит понимать, что страховой стаж за период применения льготы не увеличивается.

Максимальная база начисления единого социального взноса стандартная — не более 20 минимальных зарплат в месяц (172 940 грн в 2026 году). Превышение прибыли никак не влияет на размер ЕСВ, он должен составлять максимум 38 046,80 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, предприниматели часто подают декларации с ошибками. Например, неправильно считают доход за отчетный период. Это влечет штраф, однако его можно избежать, самостоятельно исправив неточность.

Также мы писали о крайних датах для ФЛП в марте 2026 года. До 20 числа предприниматели должны заплатить единый налог и военный сбор, иначе грозят штрафы/пеня за просрочку платежей.