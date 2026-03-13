ФОП на загальній системі — які обов’язкові податки мають сплачувати у 2026

Мінімум 23% від прибутку — хто повинен сплачувати такі податки у 2026 році
Всі фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки, оскільки це передбачено українським законодавством. Водночас обов’язковим внескам ФОПів на загальній системі важко зрівнятися з сумами, які вносять до держбюджету бізнесмени на спрощеній системі.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.
Податки ФОП на загальній системі
Підприємці на ЗСО (загальна система оподаткування) повинні регулярно сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір і єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також в окремих випадках — податок на додану вартість та акцизний податок.
Розміри ставок перебувають на такому рівні у 2026 році:
- ПДФО — 18% (стаття 167.1 ПКУ);
- військовий збір — 5% (підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ);
- ЄВС — 22% від суми чистого доходу (стаття 7 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування").
Загалом обов’язковий платіж за звітний період має становити 23% від прибутку. Для порівняння, ФОП 3 групи спрощеної системи сплачує всього 6% від обороту. А загальники повинні нараховувати податки з різниці між отриманою виручкою та документально підтвердженими витратами.
Обмеження на сплату ЄСВ
Єдиний соціальний внесок не входить до переліку обов’язкових платежів, оскільки в деяких випадках ФОПи уникають нарахування. Якщо підприємець мав дохід у конкретному місяці чи кварталі, то розмір ЄСВ не може бути меншим за 22% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року:
- 1 902,34 грн — за місяць;
- 5 707,02 грн — за квартал.
ФОПи на загальній системі можуть розраховувати на пільгу в разі відсутності прибутку. Питання сплати залишається на розсуд бізнесмена, однак варто розуміти, що страховий стаж за період застосування пільги не збільшується.
Максимальна база нарахування єдиного соціального внеску стандартна — не більше 20 мінімальних зарплат на місяць (172 940 грн у 2026 році). Перевищення прибутку ніяк не впливає на розмір ЄСВ, він повинен становити максимум 38 046,80 грн/міс.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, підприємці часто подають декларації з помилками. Наприклад, неправильно рахують дохід за звітний період. Це тягне штраф, однак його можна уникнути, самостійно виправивши неточність.
Також ми писали про крайні дати для ФОП у березні 2026 року. До 20 числа підприємці повинні заплатити єдиний податок і військовий збір, інакше загрожують штрафи/пеня за прострочення платежів.
