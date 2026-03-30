Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цена не важна: правительство готовит изменения для посылок из-за рубежа

Цена не важна: правительство готовит изменения для посылок из-за рубежа

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 16:10
Международные посылки планируют облагать налогом независимо от их стоимости. Фото: УНИАН, Новости.LIVE. Коллаж: Новости.LIVE

30 марта Кабинет Министров Украины утвердил пакет из трех законодательных инициатив, которые касаются налогов, банковской сферы и онлайн-торговли. Особое внимание уделили посылкам из-за границы. Теперь их предлагают облагать налогами независимо от стоимости, но есть и одно исключение.

О том, как будут облагаться налогом международные посылки в Украине и какие исключения предусматривают новые правила, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Даже самые дешевые посылки из-за границы в Украину будут облагаться налогом

Правительство предлагает ввести начисление НДС на все импортные товары, которые поступают в Украину по почте или через экспресс-доставку — независимо от их стоимости.

То есть налог могут начать применять даже к самым дешевым покупкам, начиная от 0 евро. Такой подход соответствует практике Европейского Союза, где подобные правила действуют с 2021 года. В Кабмине объясняют, что эти изменения должны решить несколько проблем:

  1. Увеличение поступлений в государственный бюджет, в частности для финансирования обороны.
  2. Борьба со схемами занижения таможенной стоимости товаров и, как следствие, уменьшение налоговых обязательств.
  3. Создание равных условий конкуренции между украинскими предпринимателями и иностранными продавцами, которые ранее имели налоговые преимущества.

При этом налог планируют начислять автоматически — он будет включен в стоимость товара еще на этапе покупки, например на маркетплейсе.

Читайте также:

Когда могут ввести изменения и какие исключения предусматривает законопроект

Согласно законопроекту, новые правила могут заработать с 1 января 2027 года. С этого момента НДС будет применяться ко всем импортируемым товарам независимо от их цены.

При этом предусмотрено исключение — это посылки некоммерческого характера стоимостью до 45 евро (например, подарки или вещи для личного пользования). По состоянию на 30 марта 2026 года — это около 2 271 грн. Они не будут подлежать налогообложению, но только при условии, что они не связаны с оплатой и не имеют коммерческой цели.

Что изменится для покупателей товаров за рубежом

Новый механизм предусматривает, что оператор электронной платформы, независимо от страны, где он зарегистрирован, сразу будет включать НДС в стоимость товара и самостоятельно перечислять его в государственный бюджет Украины.

Для покупателя процедура получения посылки не изменится. Доставка будет поступать логистической службой по привычной схеме.

Если покупатель решит отказаться от товара, например из-за повреждений, посылку можно будет вернуть продавцу, а средства — вместе с НДС — возместит платформа.

Также оставят и альтернативный вариант, когда товар был продан без начисленного НДС, налог сможет взыскать логистический оператор во время доставки и перечислить его в бюджет.

Обе модели (как через продавца, так и через получателя) позволяют избежать прямого взаимодействия покупателя с таможенными органами. В то же время это означает большую административную нагрузку для маркетплейсов и служб доставки.

Правительство уже сотрудничает со всеми участниками процесса, чтобы внедрение новых правил было максимально удобным для граждан и не создавало дополнительных сложностей при получении посылок.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы даже не догадываются, что подарки нужно декларировать, а иногда еще и платить с них налог. Это правило срабатывает, если их стоимость превышает установленный минимум. А вот для денежных подарков ограничений нет.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие зарабатывают на перепродаже товаров — заказывают их из Китая или маркетплейсов и продают дальше. Но из-за незнания правил или невнимательности можно получить штраф, а товар вообще могут забрать еще на границе.

налоги торговля посылки
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации