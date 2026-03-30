Цена не важна: правительство готовит изменения для посылок из-за рубежа

30 марта Кабинет Министров Украины утвердил пакет из трех законодательных инициатив, которые касаются налогов, банковской сферы и онлайн-торговли. Особое внимание уделили посылкам из-за границы. Теперь их предлагают облагать налогами независимо от стоимости, но есть и одно исключение.

О том, как будут облагаться налогом международные посылки в Украине и какие исключения предусматривают новые правила, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Даже самые дешевые посылки из-за границы в Украину будут облагаться налогом

Правительство предлагает ввести начисление НДС на все импортные товары, которые поступают в Украину по почте или через экспресс-доставку — независимо от их стоимости.

То есть налог могут начать применять даже к самым дешевым покупкам, начиная от 0 евро. Такой подход соответствует практике Европейского Союза, где подобные правила действуют с 2021 года. В Кабмине объясняют, что эти изменения должны решить несколько проблем:

Увеличение поступлений в государственный бюджет, в частности для финансирования обороны. Борьба со схемами занижения таможенной стоимости товаров и, как следствие, уменьшение налоговых обязательств. Создание равных условий конкуренции между украинскими предпринимателями и иностранными продавцами, которые ранее имели налоговые преимущества.

При этом налог планируют начислять автоматически — он будет включен в стоимость товара еще на этапе покупки, например на маркетплейсе.

Когда могут ввести изменения и какие исключения предусматривает законопроект

Согласно законопроекту, новые правила могут заработать с 1 января 2027 года. С этого момента НДС будет применяться ко всем импортируемым товарам независимо от их цены.

При этом предусмотрено исключение — это посылки некоммерческого характера стоимостью до 45 евро (например, подарки или вещи для личного пользования). По состоянию на 30 марта 2026 года — это около 2 271 грн. Они не будут подлежать налогообложению, но только при условии, что они не связаны с оплатой и не имеют коммерческой цели.

Что изменится для покупателей товаров за рубежом

Новый механизм предусматривает, что оператор электронной платформы, независимо от страны, где он зарегистрирован, сразу будет включать НДС в стоимость товара и самостоятельно перечислять его в государственный бюджет Украины.

Для покупателя процедура получения посылки не изменится. Доставка будет поступать логистической службой по привычной схеме.

Если покупатель решит отказаться от товара, например из-за повреждений, посылку можно будет вернуть продавцу, а средства — вместе с НДС — возместит платформа.

Также оставят и альтернативный вариант, когда товар был продан без начисленного НДС, налог сможет взыскать логистический оператор во время доставки и перечислить его в бюджет.

Обе модели (как через продавца, так и через получателя) позволяют избежать прямого взаимодействия покупателя с таможенными органами. В то же время это означает большую административную нагрузку для маркетплейсов и служб доставки.

Правительство уже сотрудничает со всеми участниками процесса, чтобы внедрение новых правил было максимально удобным для граждан и не создавало дополнительных сложностей при получении посылок.

