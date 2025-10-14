Відео
Головна Економіка Укрпошта встановлює поштомати — де з’являться перші 100

Укрпошта встановлює поштомати — де з’являться перші 100

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:20
Укрпошта створює мережу поштоматів — де встановлять і як забрати посилку
Люди проходять біля відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

В Укрпошті оголосили про створення власної мережі поштоматів. До кінця року планують установити перші 100 пристроїв: 70 у Києві та ще 30 — в Одесі.

Про те, де з'являться поштомати компанії та як вони працюватимуть, повідомили в Telegram-каналі Укрпошти.

Читайте також:

Як працюватимуть нові поштомати від Укрпошти

Поштомати виготовила українська компанія Modern Expo, яка перемогла у тендері. У компанії зазначають, що нові пристрої відповідають сучасним вимогам безпеки та можуть працювати навіть без електроенергії чи інтернету.

Отримати посилку можна буде за допомогою ПІН-коду або через мобільний застосунок "Укрпошта 2.0", який уже доступний для завантаження в App Store і Google Play.

Що буде, якщо вчасно не забрати пенсію з відділення Укрпошти

В Укрпошті нагадали: якщо пенсіонер не забрав пенсію до 25 числа, гроші не зникають. Невиплачену суму повертають до Пенсійного фонду України або до управління праці та соціального захисту населення.

Під час підготовки наступної виплати враховується, що попередня пенсія не була отримана, тому кошти надходять разом із новими нарахуваннями.

Якщо пенсіонер не отримує пенсію понад шість місяців, виплати тимчасово призупиняють. Щоб їх відновити, потрібно звернутися до Пенсійного фонду або соцзахисту із заявою та документами, що підтверджують особу.

Раніше ми писали, що від 1 жовтня 2025 року Укрпошта знизила тарифи на доставку посилок до Сполучених Штатів. Однак зменшення вартості матиме тимчасовий характер.

Також ми розповідали, що через обстріли Києва та Київської області Нова пошта тимчасово призупинила роботу своїх сортувальних центрів. Через це клієнтів попередили про можливі невеликі затримки з доставкою відправлень.

Укрпошта пошта посилки застосунок поштомат
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
