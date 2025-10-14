Укрпошта створює мережу поштоматів — де встановлять і як забрати посилку

Люди проходять біля відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

В Укрпошті оголосили про створення власної мережі поштоматів. До кінця року планують установити перші 100 пристроїв: 70 у Києві та ще 30 — в Одесі.

Про те, де з'являться поштомати компанії та як вони працюватимуть, повідомили в Telegram-каналі Укрпошти.

Як працюватимуть нові поштомати від Укрпошти

Поштомати виготовила українська компанія Modern Expo, яка перемогла у тендері. У компанії зазначають, що нові пристрої відповідають сучасним вимогам безпеки та можуть працювати навіть без електроенергії чи інтернету.

Отримати посилку можна буде за допомогою ПІН-коду або через мобільний застосунок "Укрпошта 2.0", який уже доступний для завантаження в App Store і Google Play.

